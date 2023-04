﻿In anderen Sphären: Die Musikhochschule erinnert an den Pianisten Lars Vogt

Hannover. Voll besetzter Richard-Jakoby-Saal in der Musikhochschule: Der Zuspruch beim Abend „In Memoriam Lars Vogt“ war sicherlich durch den freien Eintritt begünstigt, aber viele Menschen hätten wohl auch gutes Geld dafür bezahlt. Denn ein beeindruckendes Aufgebot trat an, um einen beeindruckenden Menschen zu würdigen: Lars Vogt, Pianist, Dirigent und Professor an dem Haus, ist im vergangenen September kurz vor seinem 52. Geburtstag einer Krebserkrankung erlegen.

Die Weggefährten hatten ein stimmiges Programm zusammengestellt. So spielte mit einer Ausnahme bei allen Stücken des Konzerts das Klavier eine entscheidende Rolle. Und die Auswahl der Komponisten hätte Vogt wohl gut gefallen, ebenso die Attitüde: Der Abend hatte durchaus seine spektakulären Momente, doch war er frei von reinen Showeffekten.

Herausragende Phrasierungskunst

Das wurde gleich zu Beginn deutlich, als fein ausbalanciert das Andante aus dem dritten Klavierquartett von Johannes Brahms erklang, und die Besetzung ließ keine Wünsche offen: Pianist Markus Becker, Cellistin Tanja Tetzlaff, Elisabeth Kufferath an der Bratsche und an der Violine Vogts Witwe Anna Reszniak.

Spezielle Qualitäten: Sharon Kam und Mario Häring beim Konzert für Lars Vogt. © Quelle: Christian Behrens

Alle der folgenden Programmpunkte hatten ebenfalls spezielle Qualitäten. Sharon Kam bewies, begleitet von Mario Häring am Klavier, bei der Klarinettensonate von Francis Poulenc herausragende Phrasierungskunst und ein Gespür für schnelle Stimmungswechsel, die gleichwohl nicht wie Brüche wirken. Bei Schumanns „Märchenbildern“ wussten Kufferath und Pianist Jamie Bergin die vier Satzbezeichnungen sorgsam zu differenzieren: „Lebhaft“ ist eben nicht dasselbe wie „Rasch“, und „Nicht schnell“ bedeutet etwas anderes als „Langsam“. Feurig beendete das erste Klavierkonzert von Joihannes Brahms den ersten Teil des Konzerts: Neben Kufferath und Tetzlaff war diesmal Violinistin Antje Weithaas dabei, und Häring sprang für den erkrankten Kollegen Aaron Pilsan ein.

Schubert auf Wunsch

Nach der Pause spielte Becker zunächst allein die eigene Komposition „Nachruf“ – deren Titel sich nicht auf Vogt bezieht – und zeigte dabei die schwierige Kunst der einfachen Klangerscheinung. Vierhändig interpretierten dann die deutsch-griechischen Schwestern Danae und Kiveli Dörken, die bei Vogt studiert haben, Franz Schuberts Fantasie f-Moll, und in den besten Momenten des Zusammenspiels schienen da 20 Finger ein und derselben Person auf den Tasten zugange zu sein.

Spielen für Lars Vogt: Pianist Markus Becker (von links), Bratscherin Elisabeth Kufferath, Anna Reszniak (Violine) und Cellistin Tanja Tetzlaff. © Quelle: Christian Behrens

Den Abschluss bildete das einzige Stück ohne Klavier: Das Adagio aus dem Streichquintett C-Dur von Schubert hatte Vogt sich, wie Tetzlaff in ihrer Ansage erläuterte, für entsprechende Anlässe gewünscht. Zusammen mit Weithaas, Reszniak, Kufferath und dem Cellistenkollegen Leonid Gorokhov machte sie dann deutlich, wie passend dieses Finale war: Die Musik bewegte sich über weite Strecken gleichsam in anderen Sphären. Es hatte seine Gründe, dass nach dem Schlusston erst eine Pause entstand, bevor der stürmische Applaus einsetzte.