﻿Ein besonderer Ort: Die Musikhochschule feiert Jubiläum

Hannover. Es könnte ein Vorwurf sein. „Beton“ hat jemand an eine Flurwand in der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover gesprüht. Doch je länger man durch das Gebäude streift, das vor 50 Jahren eröffnet wurde, desto intensiver spürt man die besondere Atmosphäre darin. Die Kombination von rohen Holzbohlen an der Decke, dem strukturierten Beton an den Wänden und dem intensiven Purpur des Bodenbelags erscheint auf eine nostalgische Weise futuristisch und zugleich sehr gegenwärtig.

Ein Statement von 1973

Seit einem halben Jahrhundert wird in diesen Räumen geübt und gelehrt, Stars wurden hier geboren und wohl auch so manche Hoffnungen begraben. Doch die starke gestalterische Handschrift der Räume wirkt wie eine Imprägnierung gegen die übermächtige Akkumulierung von Musik und Musikergeschichte, sie schützt vor all den Tönen, die im Laufe der Zeit in die Wände eingesickert sind. Es erscheint noch immer schwer, sich an die Besonderheit dieses Ortes zu gewöhnen. Er ist wie geschaffen für einen fortwährenden Neubeginn.

„Wenn wir keinen Neubau bekommen, müssen wir überlegen, was wir jetzt gestalten können“: Hochschulpräsidentin Susanne Rode-Breymann. © Quelle: Rainer Dröse

Das ist auch im Büro von Hochschulpräsidentin Susanne Rode-Breymann zu spüren. Der Architekt Rolf Ramcke hat sich bei seinem Entwurf nicht auf das Gebäude beschränkt, das von oben betrachtet einem Ohr gleicht, sondern auch das Mobiliar mitbedacht. An den Wänden laufen von ihm gestaltete Einbauschränke, die Elemente der gerade aufwendig sanierten Fassade aufnehmen, und es gibt wie im ganzen Haus bunte maßgefertigte Stühle, die Ramckes auffälligen Farbkonzept folgen. Ein bisschen sieht das Büro aus wie ein Museum. Und doch wird von hier aus die Zukunft der Hochschule entworfen.

Noch ein neuer Standort

Für die Präsidentin ist der Rückblick auf die Geschichte des Gebäudes zwangsläufig auch ein Blick nach vorn. „Das Haus ist ein Statement von 1973. Damals ist die Zukunft aufgegangen. Das muss jetzt wieder passieren“, sagt sie. Denn natürlich hat sich die Hochschule in einem halben Jahrhundert stark verändert. Unter anderem hat sich die Zahl der Studierenden verdreifacht. „Wir zwängen uns in ein großartiges, sehr präzise für eine andere Situation gebautes Haus und schaffen es trotzdem, Hochleistung zu erbringen“, sagt Rode-Breymann.

In den vergangenen Jahren hat die Präsidentin immer wieder nachdrücklich einen zusätzlichen Neubau für ihre Hochschule gefordert. „Man kann nur in die Zukunft gehen, wenn man die Zukunft baut“, hat sie noch 2022 gesagt. Doch kurz vor Ende ihrer letzten Amtszeit im Frühjahr 2024 scheint sie die Hoffnung auf eine kurzfristige Lösung aufgegeben zu haben. „Wenn wir keinen Neubau bekommen, müssen wir überlegen, was wir jetzt gestalten können“, sagt sie jetzt. „Wir brauchen Mut zur Zukunft.“

„Wir stehen auf den hinteren Rängen“

Immerhin hat das Land inzwischen offiziell anerkannt, dass die Hochschule Platzbedarf hat. Derzeit sind Lehrende und Studierende auf ein knappes Dutzend Standorte in der Stadt verteilt. Im Sommer kommt wieder ein neues Ausweichquartier hinzu. Weil die alte Bibliothek aus allen Nähten platzt, zieht sie aus dem Dachgeschoss des Hauptgebäudes in neu angemietete Räume in der Leisewitzstraße.

Platzt aus allen Nähten: Die Bibliothek im Dachgeschoss der Musikhochschule. © Quelle: Christian Behrens

Rode-Breymann glaubt, es hat auch mit der exotischen Rolle ihres Hauses in der niedersächsischen Hochschullandschaft zu tun, dass vieles besonders langsam geht. „Es ist für uns ein Nachteil, dass es nur eine einzige Musikhochschule in Niedersachsen gibt“, sagt sie. Auch in Köln oder München gäbe es Probleme mit der baulichen Situation. „Aber dort laufen immerhin schon Planungen, um Abhilfe zu schaffen. Wir stehen in dieser Hinsicht bundesweit auf den hinteren Rängen.“

Der Meister aus Raum 151

Mit dem Bezug des Neubaus vor 50 Jahren wurde auch die Struktur der Hochschule verändert, die seither eine Landeseinrichtung ist. Doch im Vergleich zu altehrwürdigen Universitäten wurde sie nicht immer ganz ernst genommen. Dabei dürfte es wohl gerade die Musikhochschule sein, die im Landesvergleich das höchste internationale Renommee genießt.

Das liegt vor allem an den Lehrenden, die Studierende aus aller Welt anziehen. Beispielhaft dafür steht der 2012 verstorbene Klavierprofessor Karl-Heinz Kämmerling. Sein Unterrichtsraum lag im ersten Stock: Im Zimmer 151 haben viele heute bekannte Pianisten ihr Handwerk gelernt. Besonders geprägt hat das Lars Vogt, der im vergangenen Jahr mit 51 Jahren gestorben ist. Er hat seine Professur in Hannover nur unter der Bedingung angetreten, im Raum seines alten Lehrers unterrichten zu dürfen. Sein Name steht dort noch immer an der Tür. Schräg gegenüber, in Raum 145, ist ein anderer Name zu lesen, der heute starke Sogwirkung auf junge Pianisten und Pianistinnen hat: Hier unterrichtet seit drei Jahren Igor Levit.

Hornisten an der Ballettstange

Hier werden nur noch Mundmuskeln gedehnt: Hornunterricht mit Markus Maskuniitty in einem der ehemaligen Ballettsäle der Hochschule. © Quelle: Christian Behrens

Längst ist die Klavierabteilung nicht mehr die einzige, die Weltruhm genießt. Besonders erfolgreich ist seit einigen Jahren auch die Blechbläserausbildung, die zur Gründungszeit noch keinen hohen Stellenwert hatte. Weil es sonst nicht genug Platz gibt, unterrichtet Hornprofessor Markus Maskuniitty schon mal eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern im ehemaligen Ballettsaal. Eine Tanzausbildung gibt es in Hannover seit Jahrzehnten nicht mehr. Die Ballettstangen aber hängen noch immer an der Wand.

Der passgenaue Zuschnitt der Räume, die bei der Eröffnung des Gebäudes ein großer Vorteil war, erweist sich mehr und mehr als Nachteil. Und es ist schwierig, die Nutzung zu verändern: Die Ballettsäle etwa sind anders als die Unterrichtsräume und Übezellen nicht gut akustisch isoliert. Immerhin ist es inzwischen verboten, auf den Fluren oder in der Parkgarage zu üben: Die Tonleitern aus der Tiefe waren vor einiger Zeit noch im ganzen Haus zu hören.

Das Jubiläumsprogramm Am Freitag, 2. Juni, beginnt die Festwoche zum 50-jährigen Jubiläum in der Musikhochschule (Am Neuen Haus 1) mit einem Festakt. Am Sonnabend, 3. Juni, 15 bis 22 Uhr, und am Sonntag, 4. Juni, 14 bis 18.30 Uhr, gibt es ein Sommerfest mit vielen Open-Air-Bühnen. Zum Programm gehören öffentliche Vorlesungen und zahlreiche Konzerte wie ein Brahms-Konzert am 6. Juni (19.30 Uhr im Richard-Jakoby-Saal) und die Produktion „Science Fiction (W)usical“, die Studierende vom Schauspiel und aus den Jazz-Pop-Klassen entwickelt haben (7. Juni, 18 Uhr, Studiotheater auf der Expo-Plaza). Zum Finale am 9. Juni, 19.30 Uhr, stehen 50 Lehrende gemeinsam auf der Bühne im Richard-Jakoby-Saal. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Inzwischen ist es wieder relativ still auf den Fluren. Doppeltüren dämpfen den Schall der Übezellen und Unterrichtsräume. Nur aus dem Ballettsaal dringen die Bindeübungen der Hornisten. Doch auch das verliert sich schnell in den Purpurweiten des Flurs. Die Architektur kann sich gut behaupten gegen die Übermacht des Klangs. Sie erinnert all die Ohrenmenschen, die sich in ihr bewegen, dass es auch eine Welt des Sehens gibt. Sie ist Erholung und Bereicherung. Das Wort „Beton“ muss hier wohl eine Liebeserklärung sein.

