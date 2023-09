Der perfekte Sommertag: So endet die N-Joy-Starshow auf der Expo-Plaza

Hannover. Es ist heiß und es ist ausverkauft beim zweiten Tag der N-Joy-Starshow auf der Expo-Plaza. 25.000 Zuschauer und Zuschauerinnen tummeln sich auf dem Gelände. Alter? Alles vertreten, vom Kinderwagen bis zum Ruhestand, und ganz sicher, das weibliche Geschlecht hat auf der Plaza klar die Überhand.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gleich zum Auftakt heizt Alle Farben die Stimmung an. Der deutsche DJ Frans Zimmer, 33 Jahre alt und aus Berlin, lacht wie die Sonne über Laatzen und kurbelt die Menge mit seinem Tech-House schon ordentlich an. Die Fans im vorderen Bereich, der Front of Stage, springen drei Schritte links und drei Schritte rechts, alles auf sein Bühnenkommando, putzig und sportlich. Die Konfettikanonen und Nebelkerzen zischen, und die echten Flammen aus den Werfern brennen heißer, als der „Summer of 23“ und sind zehn Meter hoch.

Gut 30 Grad am 9. September: Der zweite Tag der N-Joy Starshow auf der Expo-Plaza. © Quelle: Nancy Heusel

Kein Wassermangel auf der Expo-Plaza

„Sweet dreams (are made of this)“ von den Eurythmics oder „Supergirl“ von Reamon, der Klang aus den riesigen Boxen ist perfekt, die Bässe landen auf der Bauchdecke und lassen den Schädel vibrieren. So wie bei Jax Jones, der DJ ist einer der angesagtesten aus London. Seine Tracks klingen schon ungleich clubbiger: House aus England, dunkel und nächtlich. Und dass, obwohl es um halb fünf nachmittags noch gut 30 Grad auf der Expo-Plaza sind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch Wasser-Notstand nirgendwo, die Verpflegungsbuden sind zahlreich, der Andrang auf den Proviant ist groß. Am Haupteingang, an der großen Treppe, sind Sprinkler installiert, der kühle Nebel befeuchtet die knapp-bekleideten Körper, ein kleiner Regenbogen blinkt über den tanzenden Fans. Ohnehin sieht es auf der Plaza aus, wie am Strandbad: Bikinis, kurze Tops und Sonnenbrillen, es riecht nach Sonnencreme, Gelächter und Freude.

Wunderbarer Abend mit Montez

Viele Gefühle: Montez auf der Expo-Plaza. © Quelle: Nancy Heusel

Montez, der junge Rapper und Sänger aus Bielefeld, hat die Fans auf seiner Seite: Mit Autotune-Gesängen und soften Grooves bedient er die Ich-bin-so-verliebt-in-Dich-Träumer- und Träumerinnen, Montez ist up and coming, tanzbarer Rap und viele Gefühle. Überhaupt, es ist ein wunderbarer Spätsommerabend und ein gelungenes Event.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kurz vor Superstar: Nina Chuba

Den Nina Chuba schon früh topt. Die Rapperin aus der Nähe von Hamburg ist 24 Jahre alt und schon so cool. Sie singt schon mal mit ihrer Kapuze über den Kopf, ihre Camouflage-Cargo signalisiert Angriff, Nina Chuba ist kurz vor Superstar, zu ihrem Auftritt ist es vor der Bühne am vollsten. Die Zielgruppe hat der Veranstaltung erreicht. Die Boxen schieben die Bässe bis in die letzten Reihen und ihre Texte können derbe sein: Das Mutter-Sohn-Schimpfwort fällt. Nicht nur im Song „Ich hass dich“.

Dancehall-Star: Sean Paul auf der Expo-Plaza. © Quelle: Nancy Heusel

Finale mit Sean Paul und Jason Derulo

Sean Paul ist ein Dancehall-Star. In Jamaika geboren, dem Reggae-Paradies. Zwei Tänzerinnen, den Temperaturen entsprechend gekleidet, wirbeln, wie die Dancehall-Grooves der Entourage: „Get Busy“, Sean hat Selbstbewusstsein, seine Show aber ist vogelwild, Klang und die Songs rumpeln durcheinander.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Headliner Jason Derulo lässt danach das Publikum lange warten. Doch sein Auftritt entschädigt. Ein spitzen Sound, dazu geschmackvolle Tänze und eine exzellente Band, die Songs wie die aktuelle Single „Saturday/Sunday“ sind disko-seriös und sexy. Derulos Show hat Zauber, erinnert in den besten Momenten an Michael Jackson. Ein klasse Abschluss.

Am 1. Juni 2024 findet die nächste N-Joy-Starshow auf der Expo-Plaza statt.

HAZ