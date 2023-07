﻿ „Hi. Mozart“: Sommerliche Musiktage in Hitzacker eröffnet

Kostenfrei bis 16:00 Uhr lesen

Festival

Rund 3000 Besucherinnen und Besucher haben am Wochenende beim Snntg-Festival auf dem Gelände des Straßenbahn-Museums in Sehnde-Wehmingen zu Techno, Hip Hop & Co. bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Für alle Beteiligten ein gelungenes Wochenende.