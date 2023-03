﻿Melanie Zimmermann leitet Hannovers neues Tanzfestival

Schon wieder Wagen beschädigt: Unbekannter zerkratzt 25 Autos in Döhren

Erneut hat ein Unbekannter in Hannover Lackschäden an Autos hinterlassen: Am Mittwoch zerkratzte der Täter 25 Wagen in Döhren. Die Polizei prüft Zusammenhänge zu weiteren Taten und sucht Zeugen.