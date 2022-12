﻿Musikschulen in der Krise – Andreas Hentschel vom Music College Hannover berichtet

Corona hat die Musikkultur im Ganzen schwer getroffen – auch an ihren Wurzeln: Musikschulen landauf, landab verzeichnen sinkende Schülerzahlen. Andreas Hentschel vom Music College Hannover, einer privaten Schule, berichtet und erklärt, mit welchen Konzepten er der Krise begegnet.

Hannover. "Den Vertrag hierfür", sagt Andreas Hentschel, und sein Arm umschreibt einen Halbkreis, "haben wir am 1. April 2020 unterschrieben. Es war nicht das beste Timing." Noch einmal 180 Quadratmeter Fläche für das Music College Hannover in der Bultstraße, das er leitet, für Büros und Schulungsräume; 430 Quadratmeter nun insgesamt an diesem Standort, einem von dreien. Im Keller gibt es noch Übungsräume auf 800 Quadratmetern Fläche. Und sie sind – seit Ausbruch der Corona-Pandemie – oft leerer, als er es sich wünschen kann.