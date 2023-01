Wenn zusammengeht, was weit auseinanderliegt: Die NDR Bigband spielt unter der Leitung von Wolf Kerschek und den Gastsolisten Aynur und Kinan Azmeh im Pavillon.

Hannover. Musik ist eine universelle Sprache. Sie bringt zusammen, was weit auseinander liegen kann. Etwa orientalische Melodien und mittelamerikanische Merengue- und Reggaeton-Rhythmen. In New York, Harlem, wo er lebte und studierte, hätte sein Nachbar nichts anderes gespielt als Reggae und Merengue, erzählt der syrische Klarinettist Kinan Azmeh im Pavillon. Das wäre zwar nervenaufreibend gewesen. Hätte sich aber in sein Unterbewusstsein geschlichen. Und dort hätte es eine ganz eigene musikalische Melange provoziert, die in seinem Stück „Love On 139th Street“ kulminierte.