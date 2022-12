﻿Kontrolle und Freiheit: Die NDR Bigband spielt im Kleinen Sendesaal

Zehntausende Pakete werden in der Weihnachtszeit in Hannover täglich zugestellt oder abgeschickt. Wenn Sie auch ein Geschenk oder einen Festtags-Gruß per Post versenden wollen, sollten Sie unbedingt die Fristen beachten. Bis wann Sie Ihre Sendung spätestens bei DHL, Hermes und Co. abgeben sollten, damit Sie noch rechtzeitig zum Heiligen Abend ankommt.