﻿NDR Radiophilharmonie spielt live den Soundtrack zum Film „Das Wunder von Bern“

Hannover. Es gab Zeiten, da war die Welt zwar nicht in Ordnung, aber immerhin der Fußball. Und er half Nachkriegsdeutschland, langsam wieder auf die Beine zu kommen. Sönke Wortmann erzählt in dem Film „Das Wunder von Bern“ aus dem Jahr 2003 den 1954er WM-Triumph der Nationalmannschaft entlang der Ruhrpottheimat von Stürmer Helmut Rahn, der aus dem Hintergrund das entscheidende 3:2 im Finale gegen die hoch favorisierten Ungarn schoss.

Auf WM-Ebene ist der Fußball mittlerweile von Korruption und Geldgier durchsetzt. Deshalb kommt nach dem Winterwüstenweltcup und der dadurch bedingten historischen Zwangspause für den Vereinsfußball ein nostalgischer Blick zurück ganz recht. Auf dem Spielfeld des Großen Sendesaals tritt die NDR-Radiophilharmonie zur Livevertonung des Films an, die Tribünen sind bestens gefüllt, die Stimmung erwartungsfroh. Kapitän Frank Strobel führt sein Team durch pausenlose 120 Minuten Musik von Komponist Marcel Barsotti, das ist zufällig exakt die Dauer eines Fußballspiel mit Verlängerung. Nur zum Elfmeterschießen muss die Radiophilharmonie nicht mehr antreten, sie fährt einen nie gefährdeten Erfolg ein, das Publikum erhebt sich nach dieser Energieleistung von den Sitzen und feiert das Orchester und seinen Chef ebenso lange wie verdient.

Barjazz, Pauken und Trompeten

Dabei trifft für den Klangkörper zu, was man über einen guten Schiedsrichter sagt: Man bemerkt ihn die meiste Zeit gar nicht. Und gleichzeitig vermittelt dieser Abend zweierlei: Er zeigt, was Musik in einem Film soll und was sie kann. Sie soll dienen, die Geschichte ausmalen, das Gesehene unterstützen und verstärken und nur, wenn es die Story erfordert, in den Vordergrund treten. Und sie kann emotionalisieren, eine Szene zu einer großen Szene machen. Musik lässt Tränen fließen, wenn der aus der Kriegsgefangenschaft heimgekehrte, verstörte Vater (Peter Lohmeyer) sich bei seinem Sohn Mattes (Lohmeyers Sohn, der neue „Hart aber fair“-Moderator Louis Klamroth als Kinderdarsteller) für sein ungerechtes Verhalten entschuldigt. Und nur die Musik lässt die Geschichte des Endspiels von Bern zu einer Heldengeschichte im Regen werden mit „Boss“ Rahn (der damals am Schauspiel Hannover engagierte Sascha Göpel) in der Hauptrolle.

Die Radiophilharmonie wird vom Skript munter durch die Genres gejagt: Von schwelgerischen Streicherpassagen, die bilderreich neue Orte einführen über Swing und Barjazz der damaligen Zeit bis hin zu Blasmusik, mit der die Kriegsgefangenen am Bahnhof empfangen werden. Da zeigt sich dann auch, was die Truppe da alles unter der Leinwand leistet. Denn der Film wartet nicht auf sie, und wenn die Blaskapelle am Bahnsteig den Marsch bläst, müssen die Livebläser im Saal im Takt mit. Timing ist an diesem Abend das Wunder vom Maschsee, jeder Stop, jedes Tempo, jeder Szenen-, Stimmungs- und Dynamikwechsel muss sitzen und tut es auch.

Akustisches Drama in 3:2 Akten

Laute Szenen mit Dialogen werden untertitelt, weil hier laut einfach laut ist und nicht wie im Film wegkomprimiert werden kann. Aber über weite Strecken versinkt dieses riesige Ensemble in dem Film und führt ihn schließlich mit Pauken und Trompeten ins Berner Wankdorfstadion, wo das Orchester ein akustisches Drama in 3:2 Akten in den Saal donnert. Es ist ein Spektakel, vor und auf der Leinwand. Bis zum Ende, das noch eine Erkenntnis parat hält: Wir würden jeden Filmabspann bis zum Ende gucken, wenn die Radiophilharmonie ihn live vertonen würde.