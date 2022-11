﻿Die NDR Radiophilharmonie ist mit Chefdirigent Andrew Manze auf größerer Japan-Tournee unterwegs

Zehn Konzerte an zwölf Tagen: Die NDR Radiophilharmonie ist mit Chefdirigent Andrew Manze auf Japan-Tournee – mit großem Erfolg. Auch Igor Levit spielt gerade in Japan. Zwei Begegnungen in Tokio.

Hannover/Tokio. Die Erfolgsformel geht so: Beethoven multipliziert mit Hannover geteilt durch Japan. Die NDR Radiophilharmonie ist zurzeit mit Chefdirigent Andrew Manze auf größerer Japan-Tournee – und die ist, zumindest was die Publikumsreaktionen betrifft, vergleichsweise triumphal. Was auch für die laufende Asien-Tour von Igor Levit gilt. Und das heißt was, denn das Publikum hier gilt, vor allem was Beethoven und besondere Musikerleistungen betrifft, als eines der kritischsten der Welt.

Wie kommt das nun, dass ein Orchester aus Hannover einige der auch akustisch besten Konzertsäle im Land der aufgehenden Sonne bespielt? „Wir hatten unser Beethoven-Paket der britischen Konzertagentur Intermusica in London vorgestellt“, sagt NDR-Orchestermanager Matthias Ilkenhans, „die fanden es sehr interessant, haben das weiter nach Japan angeboten, und von hier aus wurden wir halt gebucht.“ Seit 2018 ist diese Tour geplant worden, sie sollte eigentlich 2020 zum Beethoven-Jahr stattfinden. Praktischerweise ist die britische Agentur auch die von Andrew Manze – und wenn man zu den Londoner Proms eingeladen wird, bürgt das schon für einen gewissen Qualitätsstandard.

Hannover hält mit – und wie

Nun ist die Spielvereinigung aus Hannover mit 60 Musikern hier in einer Liga unterwegs, die ziemlich weit über die von herkömmlichen Abo-Konzerten hinausreicht. Hier muss man sich mit den besten Orchestern der Welt messen, die regelmäßig in Tokio ihr Publikum finden. Am gleichen Abend ist beispielsweise das Boston Symphony Orchestra da. Aber Hannover hält mit. Und wie.

Werbung für die Radiophilharmonie in Japan. © Quelle: Henning Queren

Beim Konzert im Tokyo Metropolitan Theatre in Ikebukuro, dem quirligen Ausgeh- und Kneipenviertel, spielt die Radiophilharmonie die „Eroica“. Beethovens Dritte, unendlich oft gespielt, da muss man schon das Außergewöhnliche bieten. Energisch schreitet Andrew zum Dirigentenpult, nimmt kurz Maß und lässt die beiden Eröffnungsakkorde kurz, ohne nachzufedern und trocken in den Raum knallen. Dann gibt es eine „Eroica“ der besonderen Art, rasante Tempi ganz im Sinne der originalen Metronomangaben, pulsierend – und Andrew Manze unterstreicht das Ganze mit ausgreifender emotionaler Zeichengebung, so kennt man den ansonsten zurückhaltenden Briten gar nicht.

Das Orchester zeigt enorme Spielfreude

Der Jetlag ist für die Instrumentalisten natürlich ein Problem, das nur durch äußerste Konzentration zu lösen ist – und vielleicht deshalb so bemerkenswerte Aufführungen verursacht. Die Spielfreude, der Einsatz sind an diesem Abend jedenfalls enorm: Man muss es bringen, das Orchester hat hier nur diese einzige Chance, das Publikum zu gewinnen. Und es nutzt sie.

Hinterher gibt es Riesenapplaus, auch für den deutschen Altmeister Gerhard Oppitz mit Beethovens 4. Klavierkonzert. Bravos sind in Japan wegen Corona verboten, man behilft sich mit dem Klatschen mit hoch gereckten Armen. Endlich eine Zugabe, ein Tanz von Hugo Alfven. Dann ein letztes Winken des Dirigenten, Schluss, Ende, das Orchester ist durch die Seitenausgänge schon längst verschwunden.

Aber was ist das? Viele im Publikum beklatschen nun minutenlang frenetisch die längst leere Bühne … bis Andrew Manze doch noch aus seiner Garderobe geholt wird und sich ein letztes Mal zeigt. Und dann gibt’s sogar noch eine geheime Signierviertelstunde, die eigentlich verboten ist, weil wegen Corona hier alle Autogrammstunden untersagt sind.

Zehn Konzerte an zwölf Tagen

Diese Tour ist auch gut für die Zukunft der Radiophilharmonie. Man hofft, weiter in diesem bedeutenden Klassik-Land auftreten zu können. „Das wäre für uns natürlich enorm wichtig“, sagt Matthias Ilkenhans: Andrew Manze fungiert hier mit seinem Renommee als Transmissionsriemen und Türöffner für die größeren Spielorte. Zehn Konzerte an zwölf Tagen mit einem vergleichsweise anspruchsvollem Programm sind ein Brett, und vor jedem Spiel muss das Orchester neu auf die Akustik des jeweiligen Konzertsaals eingestimmt werden.

Übrigens: „Die Tournee kostet den Gebührenzahler nichts“, betont Orchestermanager Ilkenhans. Die Kosten übernehme komplett der einladende Veranstalter, der das Risiko trägt. Und Flugreisen und die damit verbundene Umweltbelastung seien nun einmal unumgänglich, weil nur so die Chance zu internationalem Austausch und Begegnung möglich sei – was auch den künstlerischen Rang des Orchesters unterstreiche.

Warum Japaner nun so auf Beethoven stehen, das kann auch Andrew Manze nicht erklären: „Ich denke, dass es einfach an der Qualität von Beethoven liegt, seine Stücke sind einfach überall verständlich.“

Geschafft: Igor Levit in seiner Garderobe in der Kioi-Hall nach seinem aufregenden Beethoven-Konzert. © Quelle: Henning Queren

Das sieht auch Igor Levit ähnlich. Drei Tage später ist der Star-Pianist da, bespielt die mächtige Kioi-Hall, zwei Abende, man ahnt es, pur Beethoven. Ausverkauft trotz starker Konkurrenz – zur selben Zeit spielt Lang Lang in einer anderen Halle. Auf dem Programm steht natürlich Levits Signature-Stück, die Waldstein-Sonate. Wieder auf höchste Intensität getrimmt, das Allegro con brio dürfte das stärkste Feuer seiner bisherigen Interpretationen haben – auf jeden Fall war Levit nie schneller. Der Beifall ist für japanische Verhältnisse überschäumend, Arme hoch beim Applaus. Bei seinem ersten Konzert hatten Japans Kritiker Levit nicht ernst genommen, heute ist er etabliert.

Hier geht es rund: Werbung für Igor Levit in Tokio. © Quelle: Henning Queren

Keiner ahnt, dass Levits aktuelle Konzerte unter großen Schmerzen ablaufen. Die Gesundheit kann man eben nicht kontrollieren: Auf seiner Asien-Tour (Korea, Taiwan, Japan) hat es Levit hart erwischt, der Rücken, keiner weiß, wo es herkommt. Massage in Taiwan, Akupunktur in Korea, Klinik mit MRT in Japan, starke Schmerzmittel. Dann Telefonate nach München und Ferndiagnose von Sportler-Guru Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, da helfe nur Wärme, Wärme, Wärme. Eine japanische Freundin hat Heizpflaster besorgt, die sich Levit an den Rücken pappt, so klappt das dann auch mit der „Appassionata“.

Am 1. Dezember ist Levit dann selbst in München, nicht zur Visite, sondern für Schumanns Klavierkonzert. Und für die NDR Radiophilharmonie steht ebenfalls Anfang des Monats schon wieder das nächste Abo-Konzert an, das auch entsprechend geprobt werden muss.

Auf dem Programm steht Barockes. Man ist wieder in Deutschland.

Von Henning Queren