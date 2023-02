Die NDR Radiophilharmonie hat im Konzert mit dem Dirigenten Lionel Bringuier französische Sakralmusik mit der „Symphonie fantastique“ kombiniert – und in höchster Kontrolle den tiefsten Rausch gefunden.

Hannover. Rausch und Kontrolle sind eigentlich gegensätzliche Dinge. Der Komponist Hector Berlioz aber hat beides in einem der spektakulärsten Stücke der Musikgeschichte zusammengebracht: In seiner „Symphonie fantastique“ erzählt er eine Liebesgeschichte auf Opium und hat dafür das Sinfonieorchester fast noch einmal neu erfunden. Die Instrumente klingen hier jedenfalls so grell und leuchtend, so übernatürlich scharfkonturiert und exzentrisch wie nie zuvor. Der Komponist hat die von ihm angeschwärmte Schauspielerin Harriet Smithson als sanfte musikalische „idée fixe“ in sein Stück gebannt – allerdings eskaliert die Sache mit Hinrichtung und Hexensabbat bald zum Horrortrip.