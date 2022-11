Im Livestream: Die Verleihung des NDR-Sachbuchpreises beim Göttinger Literaturherbst

Auf dem Sartorius-Gesundheitscampus wird am Donnerstagabend der NDR-Sachbuchpreis verliehen.

Am Donnerstagabend wird in Göttingen der NDR-Sachbuchpreis an das beste deutschsprachige Buch verliehen, das sich den großen Fragen der Zukunft widmet. Ab 19 Uhr sehen Sie hier die Literaturherbst-Veranstaltung live.