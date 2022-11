﻿Unterm Radar, aber ganz nah beim Publikum: Philipp Poisel in der Swiss-Life-Hall

Hannover. Ein wenig verhuscht sieht Philipp Poisel aus, fast schüchtern, und, wenn man genau hinsieht, vielleicht auch ein wenig überwältigt. Alles an ihm sagt: Ich bin harmlos. Ein Mann mit Gitarre in lachsfarbener Hose, der zu Beginn des Konzertes ein äußerst reduziertes „Halt mich“ anstimmt. Schon hier ist das Publikum textsicher, haucht Poisel den Text entgegen, den er ganz zart mit der Gitarre begleitet.

Poisel hat den 3000 Menschen in der Swiss-Life-Hall sein im vergangenen Jahr erschienenes Album „Neon“ mitgebracht, dessen Cover ebenfalls ein reduziertes ist, ein Bild aus abstrakten Formen – Dreiecke, Quadrate, Rechtecke, ein Kreis, das hinten an der Bühne hängt. Der einzige andere Blickfang auf der Bühne ist ein großer Kreis aus Traversen und Moving Lights, der zwischen den leicht erhöht stehenden Plätzen für Schlagzeug und Klavier hängt.

Denn eine Band gibt es selbstverständlich auch, vier Menschen, die dann auf die Bühne kommen, zu Schlagzeug und Klavier gesellen sich noch Gitarre und Bass. „Dass so viele Menschen gekommen sind“, sagt Poisel zur Ankündigung des Songs „Roman“, „heißt, dass wir nicht mehr nur ein kleines Heftchen für euch sind, sondern ein fettes Buch.“

Immer ein bisschen unter dem Radar

Mit „Bis nach Toulouse“, „Eiserner Steg“ oder „Wie soll ein Mensch das ertragen?“ ist Poisel seit mehr als 20 Jahren immer wieder regelmäßig im Radio und Fernsehen präsent, aber eben auch nicht zu präsent. Immer ein bisschen unter dem Radar, ein Smartphone hat der 39-Jährige auch nicht, das betont er während des Konzerts mehrmals. In Interviews freut er sich regelmäßig über sein analoges Leben.

Singt von großen Gefühlen: Philipp Poisel in der Swiss-Life-Hall. © Quelle: Christian Behrens

Doch unterm Radar wabern die großen Gefühle. Die von Poisel – aber auch die des Publikums. Bei so gut wie jedem der über 20 Songs wird irgendwo im Publikum mitgesungen. Alles an ihm sagt auch: Ich bin einer von euch und eigentlich nur zufällig auf der Bühne. Zwei Stunden lang musiziert Poisel die Gefühle heraus, mal pumpen Drums und Bass nach vorne, mal liegen weiche Keyboard- und Gitarrenbetten und ein mit einem Bogen gestrichener E-Bass unter den Songs.

Die Songs streben himmelwärts in Richtung Optimismus

Poisels Stimme verschleppt und vernuschelt die Texte auf diese eigenartig volksnahe Grönemeyer-Art, die alles in Zeitlupe erscheinen lässt und schlimme Geschichten abfedert. „Wie viele Sommer?“, „Zu weit“, „Benzin“, „Alt und grau“ – die Songs wechseln ihre Geschwindigkeiten und ihre Texte, sind mal richtiggehend rockig, mal langsam, fließen aber immer wieder fast ununterscheidbar ineinander über. Ja, es geht um die ganz großen Gefühle, die Poisel in den ganz kleinen, alltäglichen Ereignissen findet. Manchmal ist das traurig, manchmal nicht, aber egal was erzählt wird: Die Songs streben ein wenig vermatscht, ein wenig eintönig, himmelwärts in Richtung Optimismus.

Langer Applaus am Ende: Das Publikum feiert Philipp Poisel in der Swiss-Life-Hall. © Quelle: Christian Behrens

Strahlende Anker in dem Set sind dann eher die Songs, zu denen Poisel sich – zumindest für Teile der Songs – alleine mit Akustikgitarre auf die Bühne wagt: „Halt mich“ vom Anfang, „Wo fängt dein Himmel an“ am Ende, aber vor allem „Herr Reimer“, das, Poisel-untypisch, eine kleine Geschichte erzählt, die nicht irgendwo in Abstrakta abhebt, sondern auf dem Boden bleibt.

Belohnt wird ein sichtlich erschöpfter Poisel nach zwei Stunden Konzert mit geschwenkten Handylichtern, langem Applaus und Menschen, die sogar noch lächeln, während sie Richtung Ausgang streben.

Die nächsten Konzerte in der Swiss Life Hall: Deine Freunde am 3.Dezember um 17 Uhr, Billy Talent am 4. Dezember um 19 Uhr.

Von Jan Fischer