﻿„Drei Ausstellungen, ein Film“ im Sprengel-Museum

Was ist die richtige Höhe für Bilder? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Ausstellung „Körper in Gesellschaft“ im Sprengel-Museum. Dazu werden noch zwei weitere Ausstellungen und ein Film gezeigt.

Hannover. Warum hängen die Bilder in Museen eigentlich immer so niedrig? Es ginge doch auch anders, nämlich so, wie es aktuell die Ausstellung „Körper in Gesellschaft“ im Sprengel-Museum zeigt. Hier ist es endlich mal möglich, ein wenig aufzuschauen, hochzublicken zur Kunst. Julius Osman, wissenschaftlicher Mitarbeiter auf Zeit, hat für das Sprengel-Museum einen wunderbar irritierenden Raum eingerichtet, in dem alle Arbeiten ein wenig höher hängen als üblich. Und deswegen muss man beispielsweise zu den Fotos von Boris Mikhailov und dem Großformat des ehemals „Neuen Wilden“-Malers Salomé aufschauen. Warum all das?