﻿Neue Witzbilder von Uli Stein – doch dahinter steckt ein anonymes „Team aus Kennern“

Hannover. Das Cover des Cartoonbands lässt stutzen. „Neues von Uli Stein“ steht da, in der geschwungenen Schrift, die typisch ist für den Cartoonisten – und der im August 2020 starb. Man muss schon das Kleingedruckte lesen: „CheekYmouse“ steht darunter. Das ist der Name des Studios, von dem die Witzbilder des Bandes tatsächlich stammen.

„Mehr als 40 Jahre hat der Lappan Verlag den Künstler begleitet, später auch zusammen mit Uli Steins Managerin Katja Seifert“, heißt es dazu in der offiziellen Mitteilung. „Da sie sich seinem Werk verbunden und verpflichtet fühlen, haben sie beschlossen, seine Arbeit fortleben zu lassen und künftigen Fangenerationen zugänglich zu machen.“

Neues Werk: Uli Stein by CheekYmouse. © Quelle: Lappan Verlag in der Carlsen Verlag GmbH

Nun ist es zumindest im Comicbereich nicht ungewöhnlich, dass andere Zeichner fremde Werke fortführen. Der ganze US-Markt baut darauf auf, dass die Figuren alles und die Köpfe dahinter austauschbar sind. Und auch in Europa werden klassische Serien fortgesetzt, wenn deren Schöpfer verstorben sind. Aber wenn hier jemand neue Abenteuer von Asterix, Lucky Luke oder Spirou schreiben darf, ist das äußerst ehrenwert und steigert die Anerkennung der neuen Künstler enorm. Die Köpfe hinter „CheekYmouse“ hingegen sollen bis auf Weiteres anonym bleiben.

Abgefahren: Cartoon aus dem Band. © Quelle: Lappan Verlag in der Carlsen Verlag GmbH

„Ach du dicker Hund“ heißt der Band und damit genauso wie der Erstling Steins, mit dem er vor 40 Jahren seinen Durchbruch hatte. Bald gehörten Stein-Cartoons und seine Figuren wie Maus, Pinguin und das Paar Erwin und Martha zur bundesrepublikanischen Folklore wie „Wetten, dass..?“ und Pur-Konzerte. Stein, der 1946 in Hannover geboren worden war und bis zu seinem Tod vor bald drei Jahren in der Wedemark lebte, war so etwas wie der humoristische Chronist der westlichen Seite des geteilten Deutschlands, klare Rollenaufteilung inklusive.

Inflation: Cartoon aus dem Band. © Quelle: Lappan Verlag in der Carlsen Verlag GmbH

Die neuen Cartoons von „Uli Stein by CheekYmouse“ versuchen, diesen Geist einzufangen. Da sieht man zum Beispiel eine Frau im Supermarkt, die mit sich selbst schimpft: „Nun hätte ich fast die falschen Nudeln genommen. Ich bin manchmal so zerstreut.“ Währenddessen guckt der Hund perplex aus dem Kindersitz des Einkaufswagens nach draußen, wo die Tochter angebunden ist.

Der Witz ist auf den Hund gekommen. Die Cartoons drehen sich vollends um der Deutschen Lieblingshaustier samt Herrchen und Frauchen. Die Zeichnungen sind nah dran am Original und doch seltsam flach, wie auch die Witzchen selbst. „Ein ganz reales lebendiges Team aus Uli-Stein-Kennern“ verberge sich dahinter, ist auf Nachfrage vom Verlag zu erfahren. Was ein nicht unwichtiger Hinweis ist: Beinahe wirkt es so, als habe man einem Programm wie ChatGPT die Aufgabe gestellt, es solle Cartoons im Stil von Stein produzieren. Alle Zutaten sind da, doch dem Ergebnis fehlt der letzte Funke. Es ist seelenlos. Und leider nicht wirklich witzig.

Uli Stein by CheekYmouse: „Ach du dicker Hund“. Lappan Verlag, 80 Seiten, 14 Euro.