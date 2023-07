Spiele nicht von dieser Welt: „Star Wars Shatterpoint“ und andere Tipps

Hannover. Weltflucht oder Weltwirtschaftskrise, die dunkle Seite der Macht und dunkle Machenschaften – die aktuellen Gesellschaftsspiele-Neuheiten, die unser Redakteur Stefan Gohlisch vorstellt, decken ein breites Spektrum ab, vom aufwendigen Miniaturenspiel „Star Wars Shatterpoint“ bis zum Versteigerungsspiel „QE“, das die seltsamen Gepflogenheiten internationaler Geldpolitik spürbar macht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für Sternenkrieger: „Star Wars Shatterpoint“

Es waren einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis: gewaltige Raumschlachten, wilde Gefechte zwischen kleinen Raumjägern, der ultimative Kampf zwischen Gut und Böse – und immer wieder kleine Scharmützel, in denen eine Handvoll Leute das Schicksal der Galaxie und des einträglichen „Star Wars“-Franchises steuerten. Von genau solchen Heldentaten erzählt „Star Wars Shatterpoint“, wahrlich nicht das erste Miniaturenspiel zum Thema, aber das erste, das sich auf wenige Figuren pro Seite beschränkt.

Üppige Schachtel: „Star Wars Shatterpoint“. © Quelle: Atomic Mass Games

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Star Wars Shatterpoint“ ist ein sogenanntes Tabletop-Miniaturenspiel, also eines, das nicht auf einem Spielbrett mit festem Raster, sondern in mehr oder weniger aufwendigen Miniaturlandschaften und dank entsprechender Gebäude auch im dreidimensionalen Raum gespielt wird.

Es ist ein sogenannter „Skirmisher“, bei dem kleine Gefechte zwischen wenigen Figuren dargestellt werden: Wo beim Genreprimus „Warhammer 40.000“ schon mal 200, 300 Figuren auf der Platte stehen, ist es hier pro Seite ein knappes Dutzend. Es geht quasi in die Nahaufnahme des galaktischen Kriegs. In der jetzt erschienenen Grundbox (deren Preis sich im normalen Rahmen für Spiele dieser Art bewegt) finden sich neben allen nötigen Regeln, Karten, Würfeln, Markern und Geländebausätzen vor allem Figuren, die sich an den „Clone Wars“-Animationsserien bedienen: Anakin Skywalker, Darth Maul & Co.

Auf der guten Seite: © Quelle: Atomic Mass Games

Das Geschehen ist dabei sehr cineastisch: Hier fügen nicht einfach nur namenlose Spielsteinchen anderen Schaden zu. Hier werden akrobatische Kunststücke simuliert, Salti geschlagen, fantastische Fähigkeiten der Macht eingesetzt. Die Truppen der Kontrahenten bestehen aus jeweils zwei Hauptfiguren, Nebenfiguren und ein paar Komparsen. Es gibt keine festen Spielrunden; wer dran ist, zieht eine Karte, die besagt, welche seiner Miniaturen als nächstes dran ist. Das Glück der Schlacht ist dabei wechselhaft und will durch taktische Entscheidungen herausgefordert werden.

„Shatterpoint“ bedient sich dabei an Mechanismen anderer Miniaturenspiele von „Godtear“ über „Arena Rex“ bis „Conquest“ und fügt sie sehr originell zusammen. Die Figuren bekommen wirklich Charakter. Dabei hilft natürlich die starke Lizenz. Weitere bekannte Figuren wie Obi-Wan Kenobi und Count Dooku sind erschienen oder angekündigt.

Auf der dunklen Seite: Darth Maul und Asajj Ventress mit Gefolge. © Quelle: Atomic Mass Games

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Star Wars Shatterpoint“ verbindet all diese Elemente zu einem aufregenden, sehr anschaulichen Spielerlebnis, das extrem ausgewogen und spannend ist. Man merkt, dass der sogenannte Lead-Game-Designer Will Shick vom Verlag Privateer Press kommt, dessen „Warmachine“ zu den turniertauglichsten Tabletops überhaupt gehört.

Besonders einsteigerfreundlich ist „Shatterpoint“ jedoch nicht – aber das sind Tabletops sowieso nie. Man braucht mindestens Bastelmaterialien und Kleber, um die Figuren zusammenzubauen, und idealerweise auch Farben, um sie anzumalen. Hier kommt hinzu: Die Bauanleitungen sind ausschließlich auf der Website des Verlags zu finden und das auch etwas versteckt. Die im schlanken Stil der Trickserien gestalteten Figuren sind nicht immer einfach zusammenzubauen. Und: Die Spielanleitung ist zwar gut aufgebaut, wenn es darum geht, bei einem ersten Lesen die Regeln zu verstehen. Sie macht es einem aber auch sehr schwer, später schnell Dinge nachzuschlagen.

Mehr Star Wars Ganz anderes Spielgenre, aber immer noch „Star Wars“: Die „Unlock!“-Reihe vom Verlag Space Cowboys verbindet Spielkarten klug mit einer App, begann mal als Simulation von Escape-Rooms, hat sich aber inzwischen vor allem erzählerisch stark weiterentwickelt. Drei sehr atmosphärische „Star Wars“-Fälle (für eine bis sechs Personen, je etwa 13 Euro) gibt es inzwischen: „Flucht von Hoth“, „Eine unerwartete Verzögerung“ und „Geheime Mission auf Jedha“. Und noch ein angesagtes Spielegenre: Bei „Star Wars: The Deckbuilding Game“ (Fantasy Flight Games/Asmodee, für zwei Personen ab zwölf Jahren, etwa 43 Euro) geht es um Deckbau, also darum, seine Kartenauswahl Stück für Stück zu optimieren. Zwei Menschen treten hier als die Rebellen und das Imperium aus der ersten Filmtrilogie gegeneinander an. Ihre Waffen sind die Karten. Anfangs ist die eigene Auswahl noch sehr überschaubar. Doch genretypisch kommen immer mehr Karten, Möglichkeiten und damit auch Atmosphäre hinzu. Die Modelle bereits bemalt, bei Regeln und Material wurde auf hohe Zugänglichkeit geachtet und es ist ein Thema, das immer Interesse erweckt: „Star Wars: X-Wing“ simuliert kleine Raumgefechte im Science-Fiction-Universum von George Lucas und gilt als Blaupause dafür, wie man die Brücke schlägt vom Brett- zum Miniaturenspiel. Übersichtliche Karten, Marker und Schablonen ersetzen dicke Nachschlagewerke und Zollstöcke, die bei klassischen Vertretern des Genres üblich waren und oft noch sind, und machen das Geschehen sehr greifbar. Im Grundset (Atomic Mass Games, für zwei Personen, etwa 40 Euro) sind unter anderem ein X-Wing und zwei Tie-Fighter enthalten – ideal für spaßige Partien zwischendurch und den Start in ein faszinierendes Hobby.

Für komplette Tabletop-Anfänger unter den „Star Wars“-Enthusiasten gibt es Alternativen (siehe Info). Wer aber schon ein wenig Erfahrung hat, sollte probespielen. Dann ist man vorbereitet, wenn in einer der nächsten Veröffentlichungswellen Figuren aus den klassischen Filmen kommen – Darth Vader wartet schon.

Will Shick et al.: „Star Wars Shatterpoint“. Atomic Mass Games/Asmodee, für zwei Personen ab 14 Jahren, etwa 150 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Für Zocker: „QE“ ist ein Wirtschaftsspiel

Der Titel ist ein Begriff aus der Finanzpolitik, Cover und Material strahlen den Charme von Rechenschiebern aus. Nachgespielt wird so etwas Vergnügliches wie die Wirtschaftskrise des Jahres 2008. Und das Ergebnis, „QE“, ist das vielleicht ungewöhnlichste Spiel des Jahrgangs, auf jeden Fall ein ungewöhnlich reizvolles.

Die Schachtel: „QE“. © Quelle: Strohmann Games

Das Grundgerüst ist das eines relativ konventionellen Versteigerungsspiels: Man investiert, um Dinge zu kaufen, und versucht, ein möglichst breitgestreutes und damit punkteträchtiges Portfolio zusammenzubekommen. Man tut das hier in der Rolle von Zentralbanken und pumpt Geld in Unternehmen, die sonst pleite gehen würden („QE“, eigentlich „Quantitative Easing“, also Quantitative Lockerung) bezeichnet den Vorgang, Geld zu drucken, um Wertpapiere zu kaufen und – in diesem zeitgeschichtlichen Zusammenhang – eine Inflation abzuwenden oder zumindest abzumildern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aber das ist eben nur der Rahmen. Die große Besonderheit an diesem Spiel ist: Es gibt keine Obergrenze, kein festes Budget an Spielgeld. Man schreibt einfach verdeckt irgendeine Fantasiesumme auf seine Gebotstafel. Und nur der jeweilige Auktionator erfährt alle Beträge – eine Rolle, die rundenweise wechselt, was zur Folge hat, dass man nur begrenzten Einblick bekommt, welche Gelder fließen. Das aber führt in nahezu jeder Partei zur Enthemmung.

Nüchtern: Das Material von „QE“. © Quelle: Strohmann Games

Bietet man anfangs vielleicht Gelder im vierstelligen Bereich, dringt man irgendwann zu Millionen, Milliarden, Fantastilliarden vor. Die einzige Begrenzung, die die Gier vielleicht ein wenig bremst, ist die Regel, dass, wer am meisten Geld auf den Kopf gehauen hat, von der Schlusswertung ausgenommen ist. Inflation – das Gesellschaftsspiel.

Was taugt es? Erstaunlicherweise tun sich oft gerade Menschen, die viel spielen, schwer mit dem, was „QE“ von ihnen verlangt. Sie sind es gewohnt, dass Regeln ihnen Grenzen aufweisen, und nicht, dass sie diese auflösen. Und es gibt Menschen, die finden „QE“ geradezu ungehörig und mögen es deswegen nicht. Dabei ist genau das seine Qualität: Es zeigt auf sehr elegante und subversive Weise, was passiert, wenn jedes Verhältnis für den Wert verloren geht. Eine gewisse Empörung ist eingespeist. „QE“ ist ein politisches Spiel – solche gibt es selten genug.

Gleichwohl überwiegt bei fast jeder Partie der Spaß. Spiele erlauben uns, Dinge auszuprobieren, die wir sonst nicht tun würden. Dieses hier schafft es in besonderem Maße – und setzt nachhaltig Denkprozesse in Gang.

Gavin Birnbaum: „QE“. Strohmann Games, für drei bis fünf Personen ab zehn Jahren, etwa 34 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für alle: „Mantis“

Die Regeln sind überschaubar. Man nimmt eine Karte, fügt sie entweder der eigenen Sammlung hinzu oder versucht, damit Karten der anderen zu klauen. Das war’s – aber es genügt, dass „Mantis“ enorm viel Emotionen in Gang setzt.

Schön bunt: Die Schachtel von „Mantis“. © Quelle: Exploding Kittens

Leben bekommen diese schlichten Regeln durch eine Besonderheit: Die Karten zeigen auf der Vorderseite eine Mantis, also einen cartoonhaften Fangschreckenkrebs in einer von sechs fröhlichen Farben. Und auf der Rückseite drei farbige Streifen, die Rückschlüsse darauf zu lassen, welcher Art die Mantis ist – eine abgebildete Farbe stimmt.

Freundlich: Karten aus „Mantis“. © Quelle: Exploding Kittens

Nimmt man die Karte zu sich und erweitert damit eine Sammlung der Farbe, zählen all diese Karten als Siegpunkte. Möchte man klauen, sagt man das an und hofft, eine gesammelte Farbe des ausgewählten Opfers zu treffen. Gelingt das, wandern alle entsprechenden Karten in die eigene Sammlung. Sichern kann man sie aber frühestens, wenn man das nächste Mal dran ist. Und dann geht es los: klauen, zurückklauen, Wut, Schadenfreude und alle Gefühle dazwischen – großartig. Schachtel und Preis sind allerdings ein wenig überdimensioniert. Ansonsten gilt: genial einfach, einfach genial. „Mantis“ ist ein Spiel, das in jeder Runde zündet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ken Gruhl und Jeremy Posner: „Mantis“. Exploding Kittens/Asmodee, für zwei bis sechs Personen ab sieben Jahren, etwa 20 Euro.

Für Kinder: „Douzanimo“

Der Jahrgang 2022/2023 war ein guter für Memospiele. Eines – „Gigamon“ – könnte „Kinderspiel des Jahres“ werden. Ein weiteres, „Douzanimo“, schaffte es auf die Empfehlungsliste der Jury.

Tierisch: Die Schachtel von „Douzanimo“. © Quelle: Djeco

Zwölf Tiergesichter müssen vervollständigt werden. Die Mittelteile liegen offen in einem Kreis auf dem Tisch, die fehlenden Drittel verdeckt in dessen Mitte. Sie müssen korrekt aufgedeckt werden. So weit, so „Memory“.

Kreisverkehr: Der Spielaufbau von „Douzanimo“. © Quelle: Djeco

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Douzanimo“ erweitert das klassische Prinzip jedoch um ein Laufspiel. Ein tierischer Helfer – in Wahrheit ein Pappchip – wird um den Kreis der Gesichter herumbewegt. Jenes, neben dem er sich befindet, ist auch das, um das es in diesem Moment geht. In nur vier Runden müssen die Kinder gemeinsam die Aufgabe bewältigen. Das zwingt sie, erste taktische Überlegungen anzustellen und vorausschauend zu denken.

Lesen Sie auch

Es ist doch immer wieder erstaunlich, wie in einem Bereich, der gerade im Kinderspiel ausgiebig erschlossen ist, doch noch neue Varianten möglich sind, die völlig andere originelle Spielerlebnisse generieren. „Douzanimo“ fühlt sich weniger als eine Gedächtnisausgabe an als wie ein Wettlauf. Es ist auch mal wieder – typisch Djeco-Verlag – ganz reizend illustriert. Und da es so schön kompakt daherkommt, ist es auch noch perfekt für das Sommerreisegepäck.

Sébastien Decad: „Douzanimo“. Djeco, für zwei bis vier Personen ab fünf Jahren, etwa 12 Euro.

HAZ