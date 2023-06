﻿Neue Aktionen: So soll das Kulturdreieck in Hannover sichtbar werden

Hannover. Das angedachte Kulturdreieck in der Innenstadt nimmt weiter Form an. Am Sonntag, 11. Juni, lädt die Stadt Hannover zu einem großen „Bergfest“ in den Innenhof zwischen Schauspiel und Künstlerhaus. Zwischen 15 Uhr und 18 Uhr stellen zahlreiche Akteurinnen und Akteure die Ergebnisse einer Workshopreihe vor, die sich mit Projekten und Visionen für das Areal befasst hat. Um 18 Uhr beginnt eine Podiumsdiskussion zum Thema.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach dem Sommer sollen die ersten der geplanten Projekte umgesetzt werden. Es sind Veranstaltungen und Aktionen angedacht, die für eine stärkere Wahrnehmung des Kulturdreiecks sorgen sollen. Zudem soll das dort angebotene Programm der unterschiedlichen Akteure künftig unter dem Dach der Marke Kulturdreieck gemeinsam beworben werden.

Bald Festivalzentrum: Die Prinzenstraße vor dem Schauspiel. © Quelle: Stefan Arndt

Noch vor der Sommerpause sollen beim Kultur-Hackathon im Aufhof am 16. und 17. Juni neue Apps oder Computerspiele rund um die Innenstadt entwickelt werden. Das Performance-Kollektiv „Frl. Wunder AG“ spielt vom 19. Juni bis 1. Juli unter anderem in der Börse, im Künstlerhaus und in der Staatsoper. Schließlich schlägt das Festival Theaterformen vom 22. Juni bis zum 2. Juli sein Festspielzentrum direkt auf der Prinzenstraße vor dem Schauspiel auf.

HAZ