﻿Neues Album angekündigt: Fury machen Hoffnung

Fury in the Slaughterhouse sind guter Hoffnung: Die hannoversche Band arbeitet an ihre gibt es einen ersten Vorgeschmack.

Hannover. Fury machen Hoffnung; irgendjemand muss es ja tun. Die hannoverschen Rocker haben nur eineinhalb Jahre nach dem Vorgänger „Now“ ein neues Album angekündigt: Ab Freitag, 4. November, kann es vorbestellt werden. Zugleich erscheint die erste Auskopplung, „Better Times Will Come“.

Viele positive Gedanken also und das nicht ohne Grund: „Man braucht Hoffnung, und wir sind auch voller Hoffnung“, beteuert Sänger Kai Wingenfelder. „Sonst würden wir das Album gar nicht machen.“ Ohne Hoffnung habe man keinen Spaß im Leben und könne auch nichts zum Besseren verändern, „so möchte ich nicht leben.“

Fury, 1986 gegründet und 2008 aufgelöst, zeigen keine Ermüdungserscheinungen, seit sie 2017 wieder zusammenfanden. „Hope“ soll kommendes Jahr erscheinen. Es entsteht unter den selben Bedingungen wie „Now“: Stück für Stück im Studio von Vincent Sorg, der mit Arbeiten für Broilers, Donots und Die Toten Hosen Spezialist ist für die eher härtere Gangart und dem hannoverschen Sextett ein wuchtiges Alterswerk bescherte. Kein Fury-Album hat so sehr den wuchtigen Livesound der Band transportiert wie „Now“.

Wingenfelder sagt: „Aber das Album wird ganz anders. Wir haben ein paar außergewöhnliche Popsongs darauf, weil wir Neues ausprobieren wollten.“ Altfans bräuchten sich aber keine Sorgen zu machen: „Vincent steht nun einmal für Gitarrensounds.“

Die neue Single, die von besseren Zeiten kündet, basiert, so Wingenfelder, „auf einer 30 Jahre alten Songidee, damals, als wir noch im Glockseekeller herumgehangen haben.“ Das Video werde entsprechend speziell, verspricht er: Fury haben junge Männer engagiert, die in ihre Rollen schlüpfen. Das Ergebnis lässt sich vom 4. November an auf allen bekannten Plattformen bewundern.

Fury spielen das nächste Mal beim Eishockey-Derby zwischen den Scorpions und den Indians am 17. Dezember im Stadion von Hannover 96 in Hannover. Am 19. August machen sie auf der Gilde-Parkbühne Station.

Von Stefan Gohlisch