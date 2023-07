Kostenfrei bis 16:10 Uhr lesen

Berliner Fashion Week

Lange hat er an seinem Entwurf getüftelt – die Mühe hat sich gelohnt: Allen Zickert (19) hat anlässlich der Fashion Week in Berlin einen Contest gewonnen, seine Kreation hat die Jury am meisten überzeugt. WIr haben mit dem Fahmoda-Studenten über seine Idee hinter dem Kleidungsstück gesprochen.