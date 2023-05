﻿„Neues aus hannoverschen Ateliers“ schreckt Gäste ab, zeigt aber originelle Werke

Im Kubus ist „Neues aus hannoverschen Ateliers“ zu sehen. Unter dem wenig packendenden Titel „Zeichnung allover“ werden 20 Arbeiten gezeigt. Es gibt Spannendes zu entdecken, aber man muss erst hineinfinden.

Hannover. Abweisender und unfreundlich kann eine Ausstellung ihre Gäste kaum empfangen. Wer durch die Tür des städtischen Ausstellungshauses „Kubus“ tritt, steht zunächst vor der Rückseite einer Stellwand. Die Wand gehört zu einer Installation von Christian Riebe. In „Die Rückkehr der Götter“ präsentiert er düstere Zeichnungen, Schaukästen und Objekte, er spielt mit Forschungsperspektiven, Naturbildern und Erinnerungen; die Dreißigerjahre klingen an, ein ferner Grusel weht durch die Installation. Das Werk ist eine großartige Einladung zu einer Alptraumreise in eine fremde und gleichzeitig nahe Welt. Es ist eine sehr starke Arbeit. Aber hier im Treppenhaus mit der Rückwand zum Eingang wirkt sie merkwürdig verloren.