﻿Fröhlicher Familienstress: „Die lieben Eltern“ im Neuen Theater

Hannover. „Wir sind nicht mit euch verheiratet!“, platzt es aus Vater und Mutter heraus. Die Kinder sind perplex. Gerade noch hatten sie sich so sehr um die Eltern gesorgt, gefürchtet, dass sie schwer krank sein könnten, und schon Sterbehilfepläne geschmiedet, um ihnen langes Leiden und Siechtum zu ersparen. Schon in dieser Anfangsszene der Komödie „Die lieben Eltern“ von Armelle und Emmanuel Patron gibt es viele Lacher bei der fast ausverkauften Premiere im Neuen Theater.

In dem 90-minütigen, kurzweiligen Stück geht es darum, wie eine an sich intakte Familie in großen Beziehungsstress schlittert – und sich dabei die wahren Charaktere offenbaren. Schuld am Familienstress ist der Mega-Jackpot-Gewinn der Eltern (Volker Weidlich und Andrea Spatzek, bekannt aus der „Lindenstraße“), denen es bestens geht. Die haben aus Jux einen Lottoschein ausgestellt und 150 Millionen Euro gewonnen. Nun wollen sie ein neues Leben im Ausland, all ihr gewonnenes Geld dort für einen guten Zweck einsetzen und damit verhindern, dass der „Rockefeller-Effekt“ auch ihre Familie trifft und sich wegen Geld zerstreitet. Doch genau das passiert.

Die dunklen Seiten

Der eigentliche Glücksfall löst eine deftige Familienkrise aus, weil die Kinder (Sebastian Prange, Fabian Baecker und Jana Engel) eben doch versuchen, ihren Eltern Geld abzuluchsen. Regisseur Christian H. Voss inszeniert das temporeich und dynamisch. Das Ensemble spielt frisch, locker und glaubwürdig. Wunderbar ist es, wenn sie die dunklen Seiten ihrer Figuren zum Vorschein bringen. Prima, wie Prange als Pierre seinen Eltern bohrende Fragen stellt, einfach nicht locker lässt und so das bisherige Familienidyll ins Wanken bringt. Ausdrucksstark sind auch Spatzek und Weidlich als Eltern, die mit den heftigen Vorwürfen ihrer Sprösslinge konfrontiert werden und sich rechtfertigen müssen.

Es gelingt allen, eine permanente Spannung zu erhalten. Man will wissen, was als Nächstes passiert. Die vielen Wendepunkte der Geschichte sorgen für stetige Überraschungen und Stimmungswechsel. Lacher und Erstaunen wechseln sich munter ab. Mehrfach gibt es Zwischenapplaus.

Diese clevere, flotte Komödie mit Tiefgang, Witz und Futter zum Nachdenken hat besten Unterhaltungswert. Am Ende gibt es sechsminütigen kräftigen Applaus mit Jubel.

Bis 11. November täglich außer montags im Neuen Theater (Georgstraße 54). Karten kosten 25,90 bis 35,90 Euro.

