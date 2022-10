﻿So energiegeladen waren New Model Army im Capitol

Hannover. Für die Feiern zum 40-jährigen Bandbestehen ist es am Sonntagabend einige Monate zu spät, das räumt Justin Sullivan, Gründungsmitglied der britischen Rockband New Model Army, gleich zu Beginn ein. Darum gilt es auch, keine Zeit zu verlieren und mit einem krachenden Konzert im Capitol zu zeigen: Wir sind noch hier, immer noch wütend, unbeugsam und eigenwillig wie gewohnt – und dabei vielleicht noch eine Spur lauter als zuvor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der verarmten und während der Ära der früheren Premierministerin Margaret Thatcher vergessenen englischen Industriestadt Bradford hatte Justin Sullivan die Band 1980 gegründet. Die Ängste dieser angespannten und unsicheren sozialen Lage der Menschen und die Endzeitstimmung des Kalten Krieges finden sich in vielen Texten wieder und sind doch heute aktueller denn je – selbst in Deutschland. Auch er lache über die Dinge, die gerade in seinem Heimatland passieren, das er nur die „Brexit-Insel“ nennt. Gleichermaßen seien die politischen Skandale in Großbritannien auch zum Verzweifeln, meint Justin Sullivan. Und angefangen habe alles in den Achtzigern.

Das passende Ventil für alle Sorgen der Menschen

Selten geht es bei New Model Army unpolitisch zu, dabei wollte sich Justin Sullivan noch nie in eine Schublade stecken lassen. „Für all die Sachen, die Menschen mit sich rumtragen, haben wir das passende Ventil“, sagt das letzte Gründungsmitglied der Band. Die Fans nehmen das dankend an. Im Capitol lassen sie alles lautstark raus, was vor allem bei den laut gebrüllten Refrains von „Here Comes the War“ und „The Hunter“ besonders deutlich wird. Dabei ist das Dampfablassen ein Stilmittel, das auch der Sänger gut beherrscht. Die Textzeilen scheint er mit jeder Faser seines Körpers zum Ausdruck bringen zu wollen. Dabei schafft er es, sich mit seiner Inbrunst gegen die die geballte Kraft der krachenden E-Gitarren durchzusetzen, die Michael Dean umringt von seinem dahinter aufgetürmten Schlagzeug mit seiner unbändigen Energie wie ein Kraftwerk aufzuladen scheint.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Zentrum der Bühne fokussiert sich aber alles auf Justin Sullivan. Meist grenzen ihn acht grüne Spots abwechselnd vom roten Lichthintergrund der Band ab. Er ist das Zentrum der Gruppe, das die Energie der Songs hinaus ins Publikum transportiert. Mit den frühen Punkeinflüssen hat das auch optisch nicht mehr viel zu tun. Die Haare des Sängers sind zwar lang, dafür in Ehren ergraut und gepflegt. Seine charakteristische Zahnlücke, die ihm sein Bruder einst mit zwölf Jahren verpasst hatte, ist mit einer metallenen Prothese gefüllt.

Brav sind New Model Amy deshalb aber nicht geworden. Deshalb sind auch die Folk-Rock-Songs wie „Vagabonds“ und „Stupid Questions“ zu schmetternden Rocksongs aufgepeppt. So gönnt die Band im Capitol keine Ruhepausen – nicht sich und auch nicht der feiernden Masse. Nach zwei Stunden ist dem inzwischen 66-jährigen Justin Sullivan darum die Anstrengung des Abends letztlich doch deutlich anzusehen. Da man nach diesem Jahr noch nicht wisse, was vor uns liegt, wünscht er allen noch viel Glück und stimmt seine Endzeithymne „I Love the World“ an – wütend und noch einmal voller Energie.