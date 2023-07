Zu Beginn der Sommerferien haben die 74 jungen Musikerinnen und Musiker vom Niedersächsischen Landesjugendsinfonieorchester ein Programm einstudiert. Nun haben sie das Konzert in Hannover vor einem begeisterten Publikum gespielt.

Hannover. Ab in die Sommerferien? Beim Niedersächsischen Jugendsinfonieorchester geht das nicht so schnell. Denn das Ensemble hat in den Tagen seit Schulschluss in der Landesmusikakademie Wolfenbüttel ein umfangreiches Konzertprogramm eingeübt, um es nun auf einer kleinen Tournee vorzustellen. Nach Wolfenbüttel und vor Einbeck machten die 74 Musikerinnen und Musiker im Alter im Alter von 13 bis 21 Jahren Station in Hannover in der Neustädter Hof- und Stadtkirche. Diese war bei freiem Eintritt sehr gut besucht.