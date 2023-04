﻿Die große Welt der kleinen Bilder: Niels Frevert spielt im Pavillon

Niels Frevert spielt im Pavillon aus seinem Album „Pseudopoesie“. Das Publikum kann in seiner Musik spüren, wie sich die Welt von den Rändern her auflöst – und überlegen, ob es dazu tanzt oder herumsteht.

Hannover. Niels Frevert ist kein Mann großer Worte. Aber einer der kleinen Bilder. Jedenfalls spricht er nicht viel mit dem Publikum im Pavillon, ein Hallo, ein paar Dankes, einmal sagt er: „Wenn ich mit dieser Platte reich werde, richtig reich, dann eröffne ich einen Jazzclub in Hannover“. Aber der soll dann „Kristallpalast“ heißen, wie das Lied, das er danach spielt, also ist das vermutlich kein Plan, sondern nur eine Anmoderation.

Aber dafür die kleinen Bilder: „Waschbeckenrand“ ist so ein Song. Oder „Klappern von Geschirr“, indem er sich eine Welt aus Einsamkeit, leicht dissonanten Klavierakkorden, liegen gebliebenen Briefen und einem Fahrradlenker zusammenbastelt. Oder „Baukran“, in dessen Refrain das lyrische Ich herumsteht, „alle Lichter an / wie ein Baukran“.

Tanzen oder Herumstehen?

In seinen Texten stolpern die Figuren gerne mal halbbetrunken ins Morgenlicht und finden auf den einsamen Heimwegen wie zufällig Poesie, während Frevert Musik spielt, die ein wenig klingt, als hätte er die Nacht mit Matthias Reim und Rio Reiser in einer Londoner Flughafenkneipe durchgesoffen. Oft aber wuchern Musik und Texte in Richtung Pathos, was Frevert mit der Hamburger Trockenheit in seiner Stimme meist, aber nicht immer, wieder auffangen kann.

Das Erbe der Hamburger Schule ist stark in der Musik, die Frevert, der Ex-Frontmann der in diesem Genre einflussreichen Band Nationalgalerie, spielt. Was einerseits heißt, dass sie ständig zwischen rauer Indie-Sperrigkeit und glatt geschliffenem Mainstream oszilliert und andererseits, dass das Publikum nicht genau weiß, ob die Songs jetzt eher zum Tanzen oder zum Herumstehen gut sind und meist beides gleichzeitig versucht.

„Putzlicht“ und „Pseudopoesie“

Mit seiner vierköpfigen Band spielt Frevert ausschließlich Songs aus seiner sieben Alben umfassenden Solokarriere. „Du kannst mich an der Ecke rauslassen“ ist dabei, bei „Ich würde dir helfen eine Leiche zu verscharren, wenn’s nicht meine eigene ist“ singt das Publikum fröhlich mit. Die Titelsongs der letzten Alben „Putzlicht“ und „Pseudopoesie“, die etwas treibender sind als die älteren Songs, gibt es als Zugabe.

So löst sich gute zwei Stunden lang die Welt in Freverts Texten von den einsamen Rändern her auf, wird das helle Putzlicht auf die Reste geworfen, die durch die Nacht davon treiben, mit ein, zwei Gitarrensoli dazwischen.