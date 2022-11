Initiative für einen „Kurt-Schwitters-Platz“ in Hannover: János Nádasdy erinnert an Aufbruchszeiten der Kunst in Hannover.

Hannover. Früher, ja früher. Da war was los in Hannover. Da spielte die Kunst eine wichtige Rolle. Da vermochten Künstler (mehr noch als Künstlerinnen) zu provozieren. Von den alten, wilden Zeiten in Hannover erzählt die Ausstellung „Niemandsland“ von János Nádasdy in der Galerie vom Zufall und vom Glück – gleich gegenüber dem Kubus, der gerade wegen eines Wasserschadens geschlossen ist.

János Nádasdy, geboren in Ungarn, hat sein Land nach dem gescheiterten Aufstand 1956 verlassen, er wanderte nach Uruguay aus und kam 1962 nach Hannover, wo er an der Werkkunstschule studierte. In der ereignisreichen Zeit von Flucht und Rückkehr nach Europa und auch später gab es eine Konstante in seinem Leben: die Kunst. „Ich wollte immer zeichnen“, sagt Nádasdy. Und das hat er auch getan. Auch wenn er sich andere künstlerische Ausdrucksformen, wie die Kunstaktion, die Collage, das Aquarell, den Siebdruck suchte – zur Zeichnung kehrte er immer wieder zurück.

Er ist ein starker Zeichner, das zeigen nicht nur die präzisen, aber nicht unterkühlten Augenblicke aus dem Operationssaal, wo er als Künstler bei Herzoperationen dabei sein durfte. Es sind packende Bilder. Packend sind viele seiner Arbeiten: das titelgebende Bild aus dem Jahr 1973, auf dem ein bunt zugewachsenes Gleis ins Nichts zu führen scheint, ebenso wie die Ansichten von wuchtigen Bunkern, bei denen sich das Gegenständliche in Farbflächen aufzulösen scheint.

Vor dem „Niemandsland“: János Nádasdy in der Galerie vom Zufall und vom Glück. © Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Besondere Bekanntheit erlangte Nádasdy in Hannover bei seinen „Entrümpelungsaktionen“ der Leine. Der zusammengepresste Schrott derartiger Aktionen hat seinen festen Platz als Kunst am Fluss beim Flohmarkt gefunden. Im Untergeschoss erzählen Fotos von derartigen Aktionen. Hier sind auch Fotos zu sehen, die Nadasdy beim „Experiment Straßenkunst“ im Jahr 1970 zeigen. Er protestiert da gegen irgendetwas. Der Streit damals? Vorbei, verweht und fast vergessen. Fotos erzählen auch davon, wie Nádasdy sich dafür eingesetzt hat, dass Hannover einen „Kurt-Schwitters-Platz“ bekommt. Heute ist kaum vorstellbar, dass Kurt Schwitters in Hannover erst durchgesetzt werden musste. Nádasdy hat daran mitgewirkt.

Der 83-jährige János Nádasdy zeigt in der „Galerie vom Zufall und Glück“ einen Ausschnitt seines breitgefächerten künstlerischen Schaffens. Er hat viel getan, viel angefangen, vielleicht hat er sich auch ein bisschen verzettelt. Aber Umwege gehen kann eben auch nur, wer unterwegs ist.

Bis zum 15. Januar 2023 in der Galerie vom Zufall und vom Glück.