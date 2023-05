﻿Night of the Proms: Diese Stars sind am 6. Dezember in Hannover dabei

Hannover. Es ist ein in Europa einzigartiges Musik-Event: Jahr für Jahr begeistert die Night of the Proms ein großes Publikum. Klassik trifft auf Pop – und das mittlerweile schon seit fast vier Jahrzehnten. In Deutschland wird die Brücke zwischen unterschiedlichen musikalischen Genres seit 1994 geschlagen – wenn das nicht gerade eine Pandemie zu verhindern weiß wie 2020 und 2021...

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Mittwoch, 6. Dezember, ist es in Hannover wieder so weit, bei der dann 28. Auflage der spektakulären Konzertreihe hierzulande kriegen Tausende Besucherinnen und Besucher in der ZAG-Arena abermals eine ganz große Show geboten. Und das unter anderem von den folgenden bekannten Größen der Szene(n), die ihre größten Hits zusammen mit dem Antwerp Philharmonic Orchestra und dem Chor unter der Leitung von Alexandra Arrieche präsentieren werden.

Night of the Proms in Hannover: Die Stars am 6. Dezember 2023

Aura Dione: Das 2009 veröffentlichte „I will love you Monday (365)“ war der erste große Hit der Dänin, erreichte in Deutschland sogar Platin-Status. Die 38-Jährige, die mit bürgerlichem Namen Maria Louise Joensen heißt, hat nach ihrem Debüt-Album „Columbine“ zwei weitere veröffentlicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aura Dione, hier bei der N-Joy-Starshow, kommt wieder nach Hannover. © Quelle: Frank Wilde

James Morrison: Der britische Sänger ist seit mehr als 15 Jahren erfolgreich im Musikgeschäft unterwegs. Bekannte Hits des 38-Jährigen sind unter anderem „I Won’t Let You Go“ (2011) und „Broken Strings“ (2008), ein Duett mit Nelly Furtado, mit dem er auch in Deutschland Platz eins der Single-Charts belegte.

Der Sänger James Morrison tritt am 6. Dezember bei der Night of the Proms in Hannover auf. © Quelle: Britta Pedersen/dpa

Anastacia: Die Sängerin misst nur 1,57 Meter, ist aber mit einer sehr powervollen Stimme gesegnet. Gerade erst hat sie ihr neues Album „Our Songs“ angekündigt, das Coverversionen von Hits deutscher Bands enthalten soll – beispielsweise von den Toten Hosen und Scorpions.

Anastacia, hier bei einem Auftritt im Kuppelsaal, singt am 6. Dezember in Hannover. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Toto: Die US-amerikanische Rockband ist beinahe schon ein Urgestein in der Szene. 1976 in Los Angeles gegründet, hat die Band bereits mehr als 20 Alben veröffentlicht und etliche Grammys abgeräumt. Zu ihren bekanntesten Stücken gehören Rosanna, Africa und Hold the Line.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Hits der US-Band Toto sind nicht nur einer Generation bestens bekannt. © Quelle: Alex Solca/dpa

Weitere Gäste werden im Herbst bekannt gegeben. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Tickets für die Night of the Proms in Hannover gibt es im HAZ/NP-Ticketshop ab 62,25 Euro.

Außer in Hannover machen die Musiker im Dezember in Deutschland noch Station in Mannheim, Dortmund, Oberhausen, Erfurt, Hamburg, Bremen, München, Stuttgart, Frankfurt und Köln.