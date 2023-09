﻿Ein Hundeleben: Rachel Yoder stellt ihren Roman „Nightbitch“ vor

Hannover. „Ich habe mir die Erlaubnis gegeben, die Dinge zu schreiben, die ich nicht auszusprechen wagte“, sagte Rachel Yoder im Literarischen Salon der Leibniz Universität. In der ersten Veranstaltung dieser Saison stellt die US-Amerikanerin dort ihren Roman „Nightbitch“ vor, der gerade erst in der deutschen Übersetzung erschienen ist. Darin geht es um eine Mutter, die sich – vielleicht nur in ihrer Einbildung, vielleicht tatsächlich – in eine Hündin verwandelt, und als Hündin die Freiheit findet, die sie als Mutter vermisst.

„Trashig“ nennt Yoder ihren Roman im Gespräch mit der Moderatorin Lida Shams-Mostofi. „Als ich angefangen habe zu schreiben“, sagt sie, „hätte ich nicht gedacht, dass sich jemand dafür interessieren könnte.“ Wie jeder gute Horror – und „Nightbitch“ ist wohl ein Horrorroman – erzählt das Buch von Dingen, die schwer auszusprechen sind, und packt sie deshalb in die metaphorische Wattierung des Genres ein, lässt in wunderbar ekligen Szenen die Mutter (als Hund) Kaninchen reißen, rohes Fleisch fressen, in die Petunien des Nachbarn kacken.

Fleisch und Feminismus

Im Kern geht es hier allerdings um Mutterschaft: Die Mutter – die als im Roman als Protagonistin namenlos bleibt – ist unzufrieden mit der Rolle, welche die Gesellschaft ihr zugedacht hat. Sie vermisst ihre Freunde, ihre Karriere, sie ist oft wütend und ihr Ehemann ist keine große Hilfe. Dass die Mutter sich hin und wieder als Hund herumtreibt, sei, so Yoder, „auch eine Form vom Self-Care“, und: „Sie nimmt die grundlegendsten Bedürfnisse ihres Körpers an.“

Drei Szenen aus dem Roman werden vorgelesen, zwei davon von der Schauspielerin Johanna Bantzer aus der deutschen Übersetzung, eine Szene liest Yoder selbst auf Englisch. In einer Szene kauft die Mutter Unmengen Fleisch im Supermarkt, in einer anderen essen sie und ihr Sohn in einem Restaurant von Teller wie aus Hundenäpfen, in einer dritten Szene schließlich reißt die Mutter ein Kaninchen.

Feministische Reflexionen: Rachel Yoder zwischen Lida Shams-Mostofi (links) und Johanna Bantzer. © Quelle: Nerea Lakuntza

Weite Teile des Romans sind dabei auch Reflexion – die Mutter denkt immer wieder über sich und ihre Situation nach, dreht und überdenkt alles in ihrem Kopf, Yoder flicht in ihren lustigen und absurden Mutter-Body-Horror-Roman immer wieder auch ein wenig feministische Reflexionen ein, die fast schon ins Essayartige übergehen. Denn das – oder besser: das enge Rollenbild von Müttern in der Gesellschaft – liegt im Kern des Romans.

Hollywood hat das Buch verfilmt

Mütter hätten in unserer Gesellschaft auf eine bestimmte Art zu funktionieren, würden in eine bestimmte Schublade gesteckt, sagt Yoder, „man ist kein Mensch mehr.“ Yoders Figur wandelt sich im Laufe des Romans – von einem Opfer dieser Rolle, das sich wütend und allein gelassen fühlt, zu einer Frau, die in ihrer animalischen Seite eine Form von Freiheit findet und den Erwartungen der Gesellschaft an Mütter ein Stück weit entfliehen kann.

Inspiration fand Yoder, erzählt sie, in ihrem eigenen Leben: „Mutter zu werden“, sagt sie, „war für mich ein kreativer Akt. Aber soll ich die neue Identität tragen?“ Auch sie hätte sich – wie die Mutter in „Nightbitch“ – allein gelassen gefühlt als Hausfrau und Mutter, sei in durchwachten Nächten mit dem Kind wütend gewesen. „Ich wusste nicht“, sagt Yoder, „ob ich überhaupt noch eine Schriftstellerin war oder ob ich jetzt einfach nur Mutter war.“ Für das Buch interessiert sich übrigens auch Hollywood: Der Film – unter Regie von Marielle Heller – ist mittlerweile abgedreht und soll im nächsten Jahr in die Kinos kommen.

