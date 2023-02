﻿Niki de Saint-Phalle: Sprengel-Direktor Reinhard Spieler im Interview

Wann gibt es Niki de Saint Phalle wieder in Hannover? Und wie ist die Ausstellung in Frankfurt? Sprengel-Direktor Reinhard Spieler im Interview.

Große Pläne: Sprengel-Direktor Reinhard Spieler vor dem Niki-de-Saint-Phalle-Bild „Heads of State“ aus der Sammlung des Museums in der Frankfurter Schirn-Kunsthalle.

Wie finden Sie die Ausstellung?

Das ist schon ein Erlebnis, wenn man so durchgeht, sehr schrille Farben, man ist wie in einem immersiven Raum, der vom Pink in ein dunkles Blau übergeht.

Kritik?

Na, es ist schon sehr voll. Man könnte es sich luftiger vorstellen mit großzügigerer Platzierung der Skulpturen, um die man auch herumgehen sollte. Manche Arbeit könnte insgesamt schon mehr Raum vertragen. Die Dichte verstärkt natürlich denn Erlebnisparkcharakter. Insgesamt aber sehr sehenswert.

Wann bekommen wir Niki wieder in Hannover?

Wir arbeiten schon auf Hochtouren dran, ein Riesenprojekt. Wir machen 2025 die absolut ultimative Blockbuster-Ausstellung mit Niki zusammen mit Yayoi Kusama und Takashi i Murakami – alles auf 2000 Quadratmetern. Der Anlass ist 25 Jahre Schenkung Niki de Saint Phalle.

Das wird bunt.

Und der Niki-Anteil wird größer sein als hier in Frankfurt, wir werden in Hannover alle Hauptwerke zeigen. Der „Skull“ wird dann in einem „Infinity“-Raum von Kusama präsentiert – zum Thema „Ewigkeit“.

Nun hat Ihr Museum schon diese eindrucksvolle Sammlung. Kaufen Sie eigentlich noch an?

Eher nicht. Wir haben über 400 Werke in Hannover, 20 davon sind in Frankfurt zu sehen.

Wie sieht es mit den Ausleihungen aus?

Niki ist schon sehr heikel wegen der ganz verschiedenen Materialien. Wir haben in der Sammlung mal eine Auswahl getroffen, welche Werke ausgeliehen werden und welche überhaupt nicht mehr auf Reisen geschickt werden, um sie nicht zu gefährden.

Was wird nicht verliehen?

Unter anderem der große „Tod des Patriarchen“.

Wo kommen zur Zeit die Leihanfragen her?

Gerade ist ein großer Schwung aus Oslo zurückgekommen. 2026 plant der Kunstpalast Düsseldorf eine größere Ausstellung. 2025 gehen Werke nach Mailand. Es gibt eigentlich kein Niki-freies Jahr. Auch weil man den letzten Jahren ein Imagewechsel festgestellt hat, von der Nana-Künstlerin zur feministischen Pionierin. Und es ist eben ein fantastisches Werk.