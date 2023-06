﻿Neuer deutscher Superstar: Nina Chuba kommt zur N-Joy-Starshow auf die Expo-Plaza

Hannover. Sie will viel. „Ich will Immos, ich will Dollars, ich will fliegen wie bei Marvel, zum Frühstück Canapés und ein Wildberry-Lillet“, singt Nina Chuba in ihrem größten Hit. Und sie will offenbar in Hannover auftreten: Die Popdurchstarterin vervollständigt das Line-up der N-Joy-Starshow auf der Expo-Plaza am 9. September auf der Expo-Plaza.

Kaum vorstellbar, dass sie vor Kurzem noch in der 60er-Jahre-Halle auf dem Faust-Gelände in Linden-Nord auftreten sollte, die gnadenlos zu klein gewesen wäre. Das Konzert Mitte Mai wurde ins Capitol hochverlegt – und immer noch überrannt. Kurz darauf wurde ein Auftritt in der Swiss Life Hall im Mai 2024 anberaumt, auch der ist bereits ausverkauft.

Sängerin Nina Chuba: Gechickte Fremd-und Selbstvermarktung

Nina Chuba ist – neben der Band Jeremias aus Hannover und Provinz aus dem oberschwäbischen Vogt bei Ravensburg – eine der großen Ausnahmen der Regel, dass für die Popkultur alles schlecht war in der Corona-Zeit. Es konnten auch Karrieren beginnen. Was es brauchte, waren geschickte Fremd- und Selbstvermarktung in den sozialen Medien, ein Gespür für das Lebensgefühl einer pandemiebedingt zu kurz gekommenen Generation und ein Lied, das deren unbändigem Verlangen nach dem Mehr Ausdruck verlieh.

Für Chuba war „Wildberry Lillet“ dieses Lied. Die 24-Jährige, die als Nina Kaiser geboren wurde und unter dem Namen Nina Flynn als Kinderschauspielerin in der Fernsehserie „Die Pfefferkörner“ arbeitete, landete im August 2022 einen Riesenhit. Mit „Glas“ schob sie ein Album hinterher, das in flirrender Unaufgeregtheit einen mitreißenden Hip-Hop mit Soul- und Reggaeton-Einflüssen pflegt und ganz nebenher Zeilen raushaut wie „Leute gehen Gassi, und wir gehen vor die Hunde“. Jede der Scherben spiegelt das Licht auf „Glas“, um mit Judith Holofernes von der Band Wir sind Helden eine weitere Grenzgängerin zwischen Pop und Poesie zu rezitieren.

Chuba hat auf dem Weg von der Newcomerin zum Star sämtliche Zwischenschritte übersprungen. Nun bringt sie dringend notwendige Weiblichkeit in das ansonsten männlich geprägte Starshow-Programm – vor ihr sind Montez, Jax Jones und Alle Farben dran. Und nach ihr müssen Sean Paul und Jason Derulo auftreten. Gut möglich, dass sie ihnen allen die Show stiehlt. Wenn sie das denn will.

Das NDR-2-Plaza-Festival am 8. September (mit Peter Fox, Rita Ora, Ellie Goulding LEA und Klan) und die N-Joy-Starshow am 9. September beginnen jeweils um 15 Uhr auf der Expo-Plaza. Einlass ist eine Stunde früher. Karten gibt es inklusive Gebühren für 57,50 Euro in den HAZ-/NP-Ticketshops.

