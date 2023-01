﻿Ninia La Grande präsentiert im Pavillon queer-feministische Literatur von Elina Penner

Hannover. „Humor ist auch Traumabewältigung“, sagt die Autorin Elina Penner im Gespräch mit der Moderatorin Ninia LaGrande. „Ja, ich bin migrantisch vorbelastet, aber dafür habe ich einen tollen schwarzen Humor!“ Das hat sie zuvor in ihrer Lesung unter Beweis gestellt. Im Pavillon hat sie ihren Debütroman „Nachtbeeren“ vorgestellt, der Kleine Saal war mit knapp hundert Zuhörenden fast ausverkauft. Es war der Auftakt zur neuen Reihe „Ninia stellt vor …“ mit sechs Abenden über queer-feministische Literatur, gefördert von der Berliner Stiftung „WissensArt“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Elina Penners Buch handelt von Nelli und ihrer russlanddeutschen Familie, die nicht ihre eigene ist, aber viele Erfahrungen und Beobachtungen spiegelt: Die 35-Jährige ist 1991 mit ihrer mennonitischen Familie aus der UdSSR in die westfälische Provinz ausgesiedelt.

Kaffee für alle

In aller Welt halten sich die Mennoniten an ihrer uralten Sprache Plautdietsch fest, einem kuriosen Plattdeutsch aus dem 16. Jahrhundert – genauso wie an einer maßlosen Vorratshaltung als Reaktion auf die sowjetische Mangelwirtschaft. „Wenn das Mindener Melitta-Werk einmal abbrennen sollte, könnten wir mennonitischen Familien alle Hiesigen problemlos mit Kaffee versorgen“, sinniert Nelli an einer überbordenden Kaffeetafel, auf der selbstverständlich auch alle erdenklichen herzhaften Speisen stehen. Dass es zum Sonntagskaffee bei ihren hiesigen Nachbarn nur abgezählte, noch dazu gekaufte Kuchenstücke geben kann, entsetzt sie zutiefst.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Gastgeberin: Ninia la Grande. © Quelle: Christian Behrens

Nelli wechselt sich als Erzählerin in „Nachtbeeren“ mit zwei anderen Familienmitgliedern ab, darunter ihrem großen Bruder: Eugen ist schwul und nicht zuletzt deshalb in die Großstadt gezogen. Aber wenn die Familie ruft, ist er sofort zur Stelle. Zum Beispiel, wenn es um eine heikle Entdeckung in der riesigen Tiefkühltruhe geht. Wessen Blut, Fett und Gedärm muss hier heimlich entsorgt werden?

Miniatur-Krimikomödie

Das gibt die Autorin in der Lesung nicht preis. Aber ihr gutes Gespür für Dialoge und Drama in einer Miniatur-Krimikomödie, die ganz nebenbei häufige Missverständnisse unter Migranten aufdeckt: „Ich bin auf Bewährung!“, sagt der älteste Bruder, um sich aus der Affäre zu ziehen. „Du bist in der Probezeit“, klärt Eugen ihn auf. „Das gilt nur für die Arbeit. Was du privat machst, ist egal.“ Und zur Not gibt es immer eine einfache Lösung: „Wenn dich wer fragt, kannst du kein Deutsch, fertig.“

Am Donnerstag, 2. März, ist Paulina Czienskowski in der Reihe „Ninia stellt vor ...“ an der Reihe. Sie liest von 19 Uhr an aus ihrem Roman „Taubenleben“.

Von Karen Roske