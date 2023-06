﻿Weltgeschichte als Minimal Music: „Nixon in China“ von John Adams an der Staatsoper

Hannover. Opernhelden gehören nicht zur Zeitgeschichte. Sie kommen aus der Antike, dem alten Ägypten oder gleich aus mythischen Abgründen. John Adams’ Oper „Nixon in China“ aber hat nicht nur einen ehemaligen US-Präsidenten als Titelfigur, sondern erzählt von einem vergleichsweise kurz zurückliegenden historischen Ereignis: Dem Staatsbesuch von Richard Nixon in Maos chinesischer Volksrepublik im Jahr 1972.

Das Stück, das 1987 mit nur mäßigen Erfolg in Houston uraufgeführt wurde, ist inzwischen eines der meistgespielten Werke des zeitgenössischen Musiktheaters. In einer Inszenierung des US-amerikanischen Regisseurs Daniel Kramer ist es jetzt erstmals in Hannover zu erleben. Bei der Premiere verließen einige Besucher die dreistündige Vorstellung vorzeitig – am Ende gab es aber einhelligen und ausdauernden Applaus.

Nixon und Mao: Herrn im Bad

Librettistin Alice Goodman hat sich in ihrem Text nicht auf eine dramatisierte Geschichtsschreibung beschränkt. Ausgehend vom ikonischen Handschlag zwischen Nixon und Mao entwickelt sie eine durchaus wilde Handlung, indem sie die politisch-mediale mit der privaten Ebene vermischt und historischen Fakten mit fiebriger Fiktion unterläuft.

Freundschaft! Szene aus „Nixon in China“ an der Staatsoper Hannover. © Quelle: Sandra Then

In Hannover verstärkt Regisseur Karmer diesen Zug ins Irreale mit einer Drehbühne (von Lizzie Clachan), auf der sich das Schlafzimmer der Nixons im Handumdrehen in die Große Halle des Volkes verwandeln kann. Intimes und Öffentliches ist hier bald gar nicht mehr getrennt. Das erste Zusammentreffen von Nixon (Mark Stone) und Mao (Daniel Norman) wird so zu einer Herren-im-Bad-Szene, wie Loriot sie nicht skurriler hätte arrangieren können.

Ein feministisches Ballett

Doch Kramer legt es nicht auf Parodie an. Seine Figuren sind weniger Witzfiguren als vielschichtige Persönlichkeiten, in deren Unterbewusstsein man im Laufe des Abends immer tiefer eintaucht. Großartig ist der zweite Akt, in dem Nixons Ehefrau Pat (Eliza Boom) das historisch verbürgte Damenprogramm als Traumsequenz erlebt, die in einem feministischen Ballett gewaltvoll eskaliert. Im Stück und 1972 in Peking wurde diese Aufführung von Maos Ehefrau Chiang Ch’ing (hier: Mecedes Arcuri) arrangiert – in Hannover hat Xenia Wiest die Solisten, den in jede Hinsicht starken Opernchor und vier Tänzerinnen und Tänzer choreografiert.

Traumsequenz: Pat Nixon (Eliza Boom, Mitte im orangen Kleid) in der Inszenierung von Daniel Kramer an der Staatsoper Hannover. © Quelle: Sandra Then

Im dritten und letzten Akt scheitern die diplomatischen Bemühungen um eine gemeinsame Abschlussresolution, und die Ehepaare Nixon und Tse-Tung erinnern sich an ihre Jugend, die erstaunliche Gemeinsamkeiten aufweist: In der Konkurrenz der politischen Systeme sind dieselben Politikertypen herangewachsen.

Spektakuläre Musik von John Adams

Die Musik begleitet das mit einem langen, fast elegischen Abgesang. Die Partitur von John Adams ist somit umgekehrt zu denen der meisten anderen Opern aufgebaut: Sie startet extrem kraftvoll und opulent und lichtet sich zum Ende hin immer weiter. Der Komponist setzt nicht auf Apotheose oder Verklärung – sein Stück löst sich eher in banger Resignation auf. „Wie viel von dem, was wir getan haben, war gut?“ sind die letzten Worte von Chinas Premierminister Chou En-Lai (Darwin Prakash). Da ahnt er längst, wie schlecht diese Bilanz ausfällt.

Der 1947 geborene Komponist orientiert sich in seiner ersten Oper am Stil der zehn Jahre älteren Minimal-Music-Pioniere Steve Reich und Philip Glass, doch seine Musik verhält sich zu der ihren wie die von Berg zu Schönberg: Sie ist die sinnliche Variante eines rigorosen Prinzips. Adams reichert die scheinbar endlosen rhythmischen Muster mit üppiger harmonischer Struktur an und bedient sich zudem vieler weiterer, ganz unterschiedlicher Einflüsse: Swing und Wagner sind oft als Farben zu erkennen, „Salome“ von Richard Strauss gibt es sogar als wörtliches Zitat.

Staatsoper Hannover glänzt mit „Sound Design“

In Hannover sorgen nicht nur Dirigent Daniel Carter und das durchweg hervorragende Solistenensemble dafür, dass diese spektakuläre Musik auch wirklich zum Ereignis wird, sondern auch die beiden Tontechnikerinnen Maria Anufriev und Anush Grigoryan. Adams hat für jede Aufführung ein elektronisch verstärktes „Sound Design“ vorgesehen, das dem natürlichen Klang zusätzliches Volumen und oft auch mehr Hall hinzufügt. Seine Oper bekommt auch deshalb einen unverwechselbaren Tonfall.

Für die Zuhörer bedeutet das eine besondere Herausforderung, denn zur puren Masse der Töne dieser komplexen und fein ziselierten Partitur kommt eine erhebliche Lautstärke hinzu. Ein Besuch dieser Oper ist etwas anstrengend, aber ein Erlebnis: Man sollte sich das nicht entgehen lassen.

