﻿Klarsichtige Zuspitzung: Benjamin von Stuckrad-Barre liest aus „Noch wach?“

Hannover. Für seine Lesung in Ingolstadt in der der kommenden Woche seien gerade einmal 33 Karten verkauft, erzählt Benjamin von Stuckrad-Barre bei seinem Auftritt im standesgemäß ausverkauften Pavillon. Woran das wohl liege, fragt der Autor ins Publikum und antwortet doch lieber selbst: Wohl an den Facharbeitern, von denen er die ganze Stadt bevölkert sieht. Die würden schließlich alle nicht lesen – höchstens mal ein Motivationsbuch zur Selbstoptimierung. Deshalb werde in Ingolstadt auch nicht mehr geraucht.

Solcherlei Enthüllungen über die eigene Unpopularität und die Rechtschaffenheit des Ingolstädter Facharbeiters erscheinen etwas überraschend an einem Abend, an dem der 48-Jährige vor allem sein Buch „Noch wach?“ vorstellt. Darin geht es um den Chefredakteur eines Fernsehsenders, der seine Position für Affären mit jungen Kolleginnen ausnutzt, und um dessen charakterlosen Chef. Schon vor Erscheinen des Romans wurde drüber spekuliert, wie viel vom inzwischen suspendierten „Bild“-Chefredakteur Julian Reichelt und von Springer-Verleger Mathias Döpfner in diesen Figuren steckt.

Alles nur erfunden?

Stuckrad-Barre sagt dazu im Pavillon, was er sagen muss – alles nur erfunden. Dass er das in einem Tonfall sagt, der eigentlich das Gegenteil belegt, dürfte kaum gerichtsfest sein. Und dann ist ja noch Ingolstadt: Mit seiner kuriosen Stadtgeschichte demonstriert der Autor wie beiläufig die eigene Arbeitsweise. Wahrscheinlich sind dort wirklich vergleichsweise wenig Tickets verkauft. Die Sache mit den Facharbeitern ist dagegen besonders perfide erfunden: Sie ist schön böse, gerade weil sie einen Kern Wahrheit enthält.

Nicht ohne Zigaretten: Benjamin von Stuckrad-Barre im Pavillon. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Auch mit Blick auf Hannover setzt Stuckrad-Barre, der in Bremen geboren und in Göttingen aufgewachsen ist, auf eine für ihn typische charmante Offenheit, die manchmal zugespitzt ist bis an die Schmerzgrenze. Es geht dann um die Schrecken der Raschplatz-Architektur, um die Frisur von Ernst Albrecht, die ihn ungut an die Herrenhäuser Gärten erinnert, und um den Niedergang der Hannover-Ikonen Gerhard Schröder und Fury in the Slaughterhouse.

In der Welt der Drogen

Zu den vielen wohlkalkulierten Abschweifungen gehört auch, dass Stuckrad-Barre das Publikum zum Rauchen auf die Bühne einlädt, wo er sich dieses Recht „aus dramaturgischen Gründen“ vertraglich ausbedungen hat. Ob dieses Recht auch für die Handvoll Besucher und Besucherinnen gilt, die diese Einladung tatsächlich irgendwann annehmen, ist wohl so unklar, wie der Ausgang möglicher juristischer Auseinandersetzungen nach der Veröffentlichung des Romans. Stuckrad-Barre liebt das Spiel mit dem Feuer offenbar nicht nur, wenn es darum geht, seine Elixyr-Menthol-Zigaretten zu entzünden.

Dabei geht es ihm keineswegs um Krawall. Die Kapitel, aus denen er in Hannover liest, handeln höchstens indirekt von der Schlechtigkeit der Bosse – Stuckrad-Barre erzählt vielmehr sehr unmittelbar aus der Perspektive seiner weiblichen Figuren. Der vermeintlich furchtlose Enthüller erweist sich dabei als empathischer Einfühler. Der Skandal, den er in seinem Roman offenlegt, ist nicht der Einzelfall, sondern der alltägliche Sexismus. „Schon mit elf, zwölf haben wir als Mädchen gelernt, nachts die Straßenseite zu wechseln, wenn wir hinter uns Schritte hören“, lässt er seine Romanheldin Sophia am Anfang einer langen Erklärung sagen.

Sophia flüchtet vor diesen Zumutungen in die Drogenwelt, in der auch der Autor leidvoll viele Erfahrungen gemacht hat. Im Roman hilft der Erzähler Sophia in einer Krisensituation. Beim Vorleser Stuckrad-Barre, der einige Passagen erzählend zusammenfasst, verwischt in dieser Szene gelegentlich die Grenze zwischen Autor und Romanfigur. Hier ist besonders deutlich zu spüren, dass sich der Autor mit seiner unerbittlich klarsichtigen Zuspitzung der Realität oft zuerst selbst verletzt. Vielleicht ist er heimlich froh, wenn ihm dabei nur 33 Menschen zuhören. In Hannover aber dankt er dem großen Publikum für Treue und Begeisterung.