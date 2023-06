﻿Ohne Masala: Der Weltmarkt kehrt zurück auf den Weißekreuzplatz

Hannover. „Hier“, sagt Sören Nyhuis, „esse ich immer meine Pizza. Und da hinten steht dann die Bühne.“ Ortsbegehung und Fototermin auf dem Weißekreuzplatz. Hier wird von 30. Juni bis 2. Juli wieder der Weltmarkt stattfinden. Wohlgemerkt: der Weltmarkt, nicht der Masala-Weltmarkt. Denn Masala ist Geschichte. Das heiß geliebte Weltbeatfestival fand 2022, zum 25-jährigen Jubiläum, seinen Abschluss: Mit Gerd Kespohl hatte sich nach Christoph Sure auch der zweite Masala-Erfinder in den Ruhestand verabschiedet.

Aber es gibt wieder den Weltmarkt. Der Termin steht, das Programm ebenso. Nyhuis, Konzertverantwortlicher im Kulturzentrum Pavillon hat es zusammengestellt. „Es ist für uns alle im Pavillon ein Herzensprojekt“, sagt er. „Viele, auch die, die nicht direkt daran beteiligt waren, haben dort viel Zeit verbracht.“

Hannover und die Welt

Drei Tage lang verwandelt sich der Platz dann wieder bei freiem Eintritt in einen globalen Basar der kulinarischen und musikalischen Köstlichkeiten. Die Unesco City of Music Hannover hat Geld dazu gegeben, die Lotto-Sport Stiftung, zudem Region, Stadt und Bezirksrat Mitte. „Die Finanzierung war kleinteiliger als sonst“, sagt Nyhuis. Sonst wurde der Weltmarkt mit Mitteln aus dem großen Masala-Topf gestemmt. „Wir gehen von einem kleinen Defizit aus.“

„Und da hinten steht dann die Bühne“: Sören Nyhuis vom Kulturzentrum Pavillon hat das Musikprogramm für den Weltmarkt auf dem Weißekreuzplatz zusammengestellt. © Quelle: Ilona Hottmann

Am Freitag, 30. Juni, spielen das Kevin-Rabemanisa-Duo (ab 16 Uhr) und ab 19 Uhr Los Kamer aus Mexiko mit ihrer wild-tanzbaren Mischung aus Mariachi-Klängen und Balkan-Beat. Am Sonnabend, 1. Juli, sind ab 16.30 Uhr Franceso & Co dran, bevor ab 19 Uhr die hannoversche Peace Development Crew in Dialog tritt mit ColahColah aus Jamaika. Und am Sonntag, 2. Juli, treffen ab 16 Uhr die Afrojazzer Boko Boko auf die israelische Künstlerin J. Lamotta, Bantu beschließen ab 19 Uhr mit ihrem Afrobeat den Weltmarkt.

Die Welt ist bunt in Hannover

Sonnabend und Sonntag eröffnet der hannoversche Kinderliedermacher Unmada das Konzertprogramm, zunächst mit dem Kinderwaldchor, dann mit dem ukrainischen Duo Svity. Und an allen drei Tagen ist auch die sogenannte Tanzbühne geöffnet mit einem Programm, das von Zauberei und Jonglage über traditionellen und modernen Tanz bis zu Capoeira reicht.

Es gehe, sagt Nyhuis, „um einen niedrigschwelligen Zugang zu unserem Programm“. Und weil in diesem Jahr das Lister-Meile-Fest ausfällt, wird der Weltmarkt mehr denn je zu einem Stadtteilfest. Lokal gemacht, global gedacht – die Welt ist bunt und an jedem Wochenende zu Gast in Hannover.

