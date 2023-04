﻿Dieses Kid ist alright: OK Kid in der Faust-60er-Jahre-Halle

Sie galten einst als „Klassensprecher der Generation Y“. Inzwischen sind OK Kid deutlich gereift – und zeigen sich beim Jubiläumskonzert in der Faust-60er-Jahre-Halle als politische Band zwischen Indie und Hip-Hop.

Hannover. Zur Zugabe spielen sie natürlich „Stadt ohne Meer“, geschrieben für Gießen, die Heimatstadt von OK Kid, an diesem Abend auf Hannover gemünzt. Er passt einfach zu gut dieser Text über Metropolen aus der zweiten und dritten Reihe, aus deren Durchschnitt sich immer wieder Leuchttürme erheben. „Du bist das allerschönste Grau“, singen sie in der fast ausverkauften Faust-60er-Jahre-Halle. 500 Menschen sind da, in dem Bewusstsein, ein besonderes Konzert zu erleben.