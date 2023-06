﻿Olms Verlag in Hildesheim gibt Teile seines Geschäfts ab

Hildesheim. Der Olms Verlag in Hildesheim gibt einen Teil seines Geschäfts ab. Zum 1. Juli soll das Wissenschaftsprogramm in die Nomos Verlagsgesellschaft in Baden-Baden übergehen. Das berichtete das Branchenorgan „Buchreport“. Der Nomos Verlag wird das wissenschaftliche Portfolio des Georg Olms Verlags übernehmen und es dann unter dem alten Namen weiter führen. Betroffen sind die geistes-, kultur- und musikwissenschaftlichen Publikationen. Die wissenschaftlichen Monografien sowie die Schriftenreihen, Periodika und Werkausgaben werden in der Nomos Verlagsgesellschaft unter dem Namen „Georg Olms Verlag“ weitergeführt und auch digital – dann in der „Nomos eLibrary“ – erhältlich sein.

Der 96 Jahre alte Verleger Georg Olms sagte im „Buchreport“: „Der Georg Olms Verlag, den ich gemeinsam mit meinen Söhnen in den letzten Jahrzehnten aufgebaut habe, findet mit seinem wissenschaftlichen Programm bei Nomos eine hervorragende neue verlegerische Heimat. Darüber hinaus können seine Publikationen bei Nomos mit den bestmöglichen Vertriebs- und Marketingressourcen unterstützt werden.“

Mit dem Verlagszweig Olms Presse, der sich der Belletristik, Pferdekunde, Kochbüchern und der Regionalgeschichte widmet, wird der Verlag in Hildesheim unter der Leitung der Verleger Georg Olms und Manfred Olms bestehen bleiben.

