﻿Open-Mike-Preisträger Alexander Rudolfi aus Hannover bringt erstes Buch raus

Alexander Rudolfi hat den ersten „Kurt“-Literaturpreis in Hannover gewonnen und soeben eine der drei Open-Mike-Auszeichnungen in Berlin errungen. Pünktlich zu der Ehrung ist sein erstes Buch rausgekommen.

Hannover. Früher war nicht alles besser. Unter der Prämisse „so war es damals“ schreibt Alexander Rudolfi: „mit langeweile liegen wir unter den bäumen und sehen nach oben in die besseren wörter“. Ein Stück später heißt es: „man kann kränze aus erinnerungen binden und flechten wie man will; oder kann nicht anders als man kann, ob man will oder nicht.“

„so ist es jetzt“, schreibt Rudolfi drei Seiten weiter: „haben wir einmal beschlossen, dem rat der besseren wörter nicht mehr zu folgen, betreten wir die straßen der hyperlinklogik unserer unwillkürlichen assoziationen, die in gegenden gehen, wo kreuzungen nicht nur nach links oder rechts führen und die himmelsrichtungen sich nicht mehr um ihre anziehung kümmern.“

Experimentelle Texte

Alexander Rudolfi, 1987 geboren, bis vor kurzem ein fast nur in hannoverschen Literaturkreisen bekannter Autor. Man wusste, er ist gut, nicht einfach, aber gut – er hatte ja auch den ersten „Kurt“ gewonnen, den Preis der hannoverschen Autorinnen- und Autorenkonferenz 2019. Seit Neuestem aber ist sein Name weitaus mehr Menschen geläufig: Alexander Rudolfi hat einen der drei Preise des „Open Mike“ gewonnen, des bundesweit beachteten Wettbewerbs für junge deutsche Literatur im Berliner Haus der Poesie, vor Publikum vorgetragen.

Praktisch zeitgleich ist sein erstes Buch (aus dem die Zitate hier stammen) erschienen: „hyperlinklabyrinthe“ heißt es. Großbuchstaben gibt es darin nur in Namen, in den biografischen Notizen und im Impressum. Besondere Texte erfordern vielleicht besondere Schreibweisen: Experimentelle Prosa und Lyrik nennt sich, was Rudolfi verfasst, und ob das, was man gerade liest, ein Gedicht oder eine Geschichte ist, ist auch nicht immer festgelegt.

Im März in hannoverschen Quartier-Theater: Alexander Rudolfi liest zusammen mit Adrian Kasnitz und Beatrice Cordier. © Quelle: Nancy Heusel

Aufbruch also. Raus aus dem Vertrauten. Risiko. Grenzen überschreiten, bei denen sich „unsere schritte von hier entfernen, wo alles sicher war, dem neon entgegen“.

Alexander Rudolfi wurde in Freyung geboren, unten rechts im Dreiländereck zwischen Bayern, Tschechien und Österreich, und im nahen Altreichenau ist er aufgewachsen. Die Grenzlandschaft, die Grenzen selbst, das hat ihn geprägt. Der Vater Zollbeamter, die Mutter aus Böhmen vertrieben. Am Küchentisch seiner Wohnung in der Nordstadt erzählt er, wie seine Mutter von der einen Seite des Tals hinüberschauen musste zur anderen, wo ihr Großvater tot aus dem Haus getragen wurde. Dazwischen verlief die Grenze und sie durfte nicht hinüber.

Raus aus dem Dorf

Spätestens mit 13 wollte Rudolfi raus aus dem Dorf. Sogar seine Schulbildung war eigentlich nichts für ihn, Technischer Zweig des Gymnasiums. Dass er Dürrenmatts „Physiker“ las, mochte da noch angehen, Aldous Huxleys „Die Pforten der Wahrnehmung“, Reflexionen über Himmel und Hölle unter dem Einfluss von Meskalin, schon weniger. Und damit hörte er ja nicht auf, er befasst sich heute mit Platon und Nietzsche und Schopenhauer und Deleuze.

Ob Leiden einen Sinn hat, beschäftigte ihn schon als Zivi in der Onkologie, er studierte schließlich Soziale Arbeit in München, arbeitete in der Psychiatrie, begann zu schreiben. Erst waren es nur Notizen, dann Texte für ein Journal, das er heute noch führt, „die Basis von allem“, sagt er – also auch die Basis des Labyrinthe-Buchs und des Open-Mike-Preisträgertextes. Dazwischen lagen allerdings noch Jahre in Indien und Hamburg und als Student für Literarisches Schreiben und Philosophie in Hildesheim und auf Sardinien. Er sei Hildesheim sehr dankbar, sagt er. Aber es habe auch eine Weile gedauert, sich von dem Studium und der Lehre dort zu emanzipieren.

Nicht an der Oberfläche der Sätze bleiben: Alexander Rudolfi, Schriftsteller, fotografiert im Sommer auf dem Dach des Hauses Georgstraße 17 in Hannover. © Quelle: Bert Strebe

Rudolfi interessiert sich für das Erkunden von Grenzen, für die Frage, ob an diesen Grenzen wirklich die Welt zu Ende ist, und wenn nein, interessiert er sich für das Überwinden der Grenzen. Und das gilt für anfassbare Grenzen und noch mehr für die der Sprache oder des Ichs.

Was ist real? Was ist auch dann real, wenn wir es nicht sehen können? Wo stehen wir in einer sich auflösenden Welt? Er möchte „nicht an der oberfläche der sätze (…) bleiben“, wie es in Rudolfis Open-Mike-Text heißt. Auch nicht an der Oberfläche von „etwas, das man verstehen nennt und von dem wir besessen sind bis zur lähmung“. Also lieber (erst mal) weniger verstehen, dafür die Wahrnehmung weiten. „Offenes Lesen.“

Der Roman ist auch fertig

Es habe lange gedauert, bis er sich selbst als Schriftsteller bezeichnet habe, sagt Alexander Rudolfi. Jetzt, mit dem ersten Buch und dem zweiten Preis, ist es einfacher. Und einen Roman hat er inzwischen auch fertig (nur noch keinen Verlag dafür). Es geht – natürlich – um Grenzen und um die Beziehungen zwischen dem Ich und der Umwelt, zwischen Traum und Wachsein.

Alexander Rudolfi: „hyperlinklabyrinthe“. Parasitenpresse, 110 Seiten, 14 Euro.