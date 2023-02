﻿Nach Hundekot-Eklat: Marco Goecke entschuldigt sich – Kritikerin reagiert schockiert

Nach seiner Hundekotattacke auf die Kritikerin Wiebke Hüster am Sonnabend in der Staatsoper Hannover hat sich der Ballettdirektor Marco Goecke entschuldigt – und zugleich erneut Anschuldigungen erhoben. Die Kritikerin zeigte sich entrüstet über das Statement.

Hannover. Nach seiner Hundekotattacke auf die Journalistin Wiebke Hüster am Sonnabend hat sich Hannovers Ballettdirektor Marco Goecke am Dienstag in einer offiziellen Stellungnahme entschuldigt: „Ich möchte mich bei allen Beteiligten, an erster Stelle bei Frau Hüster, für meine absolut nicht gutzuheißende Aktion aufrichtig entschuldigen“, heißt es in dem Schreiben, das seine Agentin veröffentlicht hat.