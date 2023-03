﻿Geburtstagslieder für eine Aktivistin: Jazzsängerin Somi feiert Miriam Makeba

Hannover. Zürich, Paris, und dazwischen Hannover: Die Sängerin Somi hat ein straffes Programm auf ihrer Europatournee. Aber sie hat auch ein ambitioniertes Album vorzustellen: „Zenzile: The Reimagination of Miriam Makeba“ heißt es, auf dem sie Songs der südafrikanischen Sängerin und Aktivistin Miriam Makeba neu interpretiert. Makebas Opfer – unter anderem 30 Jahre im Exil, da sie als Anti-Apartheids-Aktivistin unterwünscht war – solle das Album feiern, sagt Somi auf der Bühne, aber auch „die Freude, die sie in sich trug“.

Somi – außerhalb der Bühne Laura Kabasomi Kakoma – geht allerdings mit großer Ernsthaftigkeit zu Werke. Mit großer Geste am Mikrofon, vor allem aber, wenn sie klatscht, tanzt, über die Bühne derwischt. „Pata Pata“, den wohl größten Hit Makebas gibt es in einer gleichzeitig getragenen und himmelsstrebenden Version zu hören, in der Sprache isiXhosa gesungen, mit den charakteristischen Klicklauten. Oder „Lakutshon’ Ilanga“, den Song, den Makeba in dem 1959 erschienenen Film „Come Back, Africa“ sang, und der den Weg für ihre Weltkarriere ebnete.

Intensiv: Somi und ihre Band huldigen der südafrikanischen Sängerin Miriam Makeba. © Quelle: Christian Behrens

Aber auch „House of the Rising Sun“ singt Somi im Opernhaus, sowie „Like Dakar“ – ein eigenes Lied der US-amerikanischen Sängerin mit Wurzeln in Ruanda und Uganda, in dem es um die Gentrifizierung ihrer derzeitigen Wahlheimat, dem New Yorker Stadtviertel Harlem geht. Dabei zeigt Somi, was ihre Stimme kann: hohes Jauchzen, tiefes Brummen, breite, strahlende Töne, trauriges Hauchen, Scat-Improvisationen. Eineinhalb Stunden lang feiert Somi Miriam Makeba in sehr eigenen Versionen ihrer Songs, an einem Abend der zufällig auch der 91. Geburtstag Makebas gewesen wäre.

Somis jazziges Programm

Somi, die erste afrikanische Frau, die 2021 jemals für eine Jazz-Kategorie der Grammys nominiert wurde, zeigt ein sehr jazziges Programm. Eigenartige Harmonien und Taktarten, immer wieder driftet die hochkarätig zusammengestellte Band auseinander, findet sich wieder, baut Songs auseinander und wieder zusammen. Oft hält Somis Gesang das alles zusammen – oft aber auch die Rhythmusgruppe mit Ben Williams am Bass und Otis Brown III am Schlagzeug. Dazu umspielen und tragen Linda Sikhakhane am Saxophon und Liberty Ellman an der Gitarre den Gesang, während mit Toru Dodo am Klavier eine Art verrückter Wissenschaftler unermüdlich de- und rekonstruiert, als spiele er mit Legosteinen.

„Sie hat den Raum geschaffen“, sagt Somi über Makeba. „Als erste afrikanische Künstlerin war sie auf den großen Bühnen – wir stehen alle in ihrer Schuld.“ Neben dem Hommage-Album hat Somi auch ein Musical über Makeba geschrieben: Es ist ihr, und das merkt man an ihrer Ernsthaftigkeit auf der Bühne, ein Bedürfnis, einer Pionierin zu huldigen, die ihre Musik mit Politik vermischte, und damit sich und anderen viel ermöglichte – sich dabei aber eben auch eine Menge Ärger einhandelte. Dem Publikum im ausverkauften Opernhaus ist Somis intensives Konzert dann auch Standigg Ovations wert.