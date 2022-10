﻿Im Rausch der Tiefe: Oratorienchor singt Brahms in der Marktkirche

Der Hannoversche Oratorienchor wird 220 Jahre alt und hat an zwei Abenden mit Gästen aus Bristol das „Deutsche Requiem“ in der Marktkirche gesungen. Es waren Aufführungen mit zwei Besonderheiten.

Hannover. Das sind nicht einfach nur Töne. Am Anfang des „Deutschen Requiems“ von Johannes Brahms schwingt in der Tiefe irgendetwas Dunkles, Abgründiges mit wie ein Hauch des Todes. Bald werden die Klänge emporsteigen in lichte Höhen, vielleicht in den Himmel, aber dieser leise, tiefschwarze Beginn ist ein absoluter Nullpunkt in der Musik.

Selten ist das so gänsehauterregend eindrucksvoll zu hören wie an diesem Abend in der Marktkirche, wo der Hannoversche Oratorienchor die Totenmesse zur Feier seines 220-jährigen Bestehens gemeinsam mit Sängerinnen und Sängern der Bristol Choral Society gesungen hat. Eine Besonderheit dabei: Dirigent Keno Weber hat entschieden, die große Goll-Orgel in die Aufführung mit einzubeziehen.