﻿Disco in der Elbphilharmonie: Orchester im Treppenhaus macht den Großen Saal zum Dancefloor

Hamburg. „Bleibt in der Nähe Eurer Plätze und haltet die Notausgänge frei, aber sonst: Tanzt“, ruft der Leiter des Orchesters im Treppenhaus, Thomas Posth, nach dem zweiten Stück. Stünde er auf einer der Bühnen des Fusion-Festivals, so wie 2016 schon einmal, wäre die Aufforderung nicht ungewöhnlich. An diesem Abend ist sie es aber schon – immerhin spielt sein zwölfköpfiges Ensemble im Großen Saal der Elbphilharmonie, wo sonst eher Sitzkonzerte stattfinden. Auf dem Programm steht „Disco“, ein Format, das klassische und elektronische Musik zusammenbringt und den Konzertsaal zum Club umfunktionieren will.

Das Publikum im ausverkauften Saal folgt der Tanzaufforderung umgehend. Ab Stück drei, „Fretish“, erhebt sich der Großteil der etwa 2000 Besucherinnen und Besucher. Einige Techno-Rave-Erprobte scheinen sofort zu wissen, wie sie die elektronisch anmutenden Klänge in fließende Tanzbewegungen zu übersetzen haben. Nur das Mitklatschen im Takt erinnert daran, dass es kein nächtlicher Clubbesuch ist, sondern immer noch ein Konzert.

Mit dem Fanbus zum Konzert

Es ist nicht das erste Mal, das das hannoversche Ensemble in der Elbphilharmonie zu Gast ist. Bei einem ersten Kennenlernen im Januar präsentierte die Gruppe ihr Format „Circling Realities“, damals jedoch im Kleinen Saal. Dort habe sich das Format, bei dem sich die Musikerinnen und Musiker sowie das Publikum in Lichtkreisen bewegen, besser umsetzen lassen, erzählt Orchestersprecherin Hannah Godde.

Es ist jedoch das erste Mal, dass gleich zwei Fanbusse, wie man sie von Auswärtsspielen im Fußball kennt, aus der hannoverschen Heimat mitreisen. Mit dabei sind zahlreiche Clubmitglieder. Sie unterstützen die Arbeit des Orchesters, das es sich seit 2006 zur Aufgabe macht, klassische Musik neu zu denken, den Konzertbegriff zu erweitern und so ein jüngeres Publikum anzusprechen. Und damit scheint das Ensemble erfolgreich zu sein, auch „über den Hannover-Rand hinaus“, wie Godde sagt. Denn schon Mitte Juni geht es für die Künstlerinnen und Künstler auf das Istanbul Music Festival. Auch dort präsentieren sie ihr „Disco“-Programm.

Erleichterung und Freude: Erin Kirby (Viola) und Sebastian Wendt (Bassklarinette) nach dem Konzert des Orchesters im Treppenhaus in der Elbphilharmonie. © Quelle: Maximilian Probst

Die Elbphilharmonie besuchen sie im November noch einmal, dann mit dem Format „Dark Room“. Doch egal, wie weit sie für ihre Auftritte reisen, die Laborstadt des Orchesters bleibt Hannover, sagt Godde. „Hier tüftelt das Konzeptionsteam an neuen Ideen.“

