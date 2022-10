﻿Klangblasen: Orchester im Treppenhaus präsentiert vom 27. bis zum 30. Oktober eine Werkschau

Raus aus der Blase: Das Orchester im Treppenhaus präsentiert seine Projekte in Hannover erstmals gebündelt in einem Festival – vier Tage lang gibt es Konzerte und Diskussionen an verschiedenen Orten in der Stadt.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket