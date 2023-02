﻿Wenn der Orient zurückblickt: „Yaras Hochzeit“ feiert im Schauspielhaus Premiere

Thementage „Wer ist Wir?“

„Yaras Hochzeit“ eröffnet am Freitag, 24. Februar, die Thementage „Wer ist wir?“ des Schauspiel Hannover. Bis zum 5. März soll der Frage nach der kollektiven Identität nachgegangen werden, als „Fest der Gemeinschaft und Vielfalt“. Zu den Thementagen gehören Aufführungen der bestehenden Produktionen „Die Ärztin“ (26. Februar im Schauspielhaus) sowie „K(No)w Black Heroes“ (28. Februar und 1. März) und „R-Faktor“ (4. März) im Ballhof Zwei. Hinzu kommen die Premieren des partizipativen Jugendprojekts „Die schönere Hälfte des Universums im Sprengel Museum (25. und 26. Februar) und von „Café Populaire“ (3. März im Ballhof Eins), eine Lesung („Poetic Justice“ mit Fatma Aydemir am 27. Februar in Cumberland), ein Konzert (Don Jegosa und Joy Bogat am 25. Februar in Cumberland) und mehr. Das Gastspiel „Identitti“ vom Düsseldorfer Schauspielhaus nach dem Roman von Mithu Sanyal beschließt am 5. März die Thementage.