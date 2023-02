﻿Anekdoten und Explosionen: Klaus-Peter Wolf stellt seinen neuen Krimi „Ostfriesengier“ vor

Hannover. Eine Lesung mit Klaus-Peter Wolf ist keine Lesung. Es ist ein Fantreffen, egal, ob an der Küste, in den Bergen oder in Hannover, wo die Veranstaltungsetage der einladenden Buchhandlung Leuenhagen & Paris längst nicht mehr ausreicht und der Wolf-Abend in die Apostelkirche um die Ecke verlegt wird. Ausverkauft, logisch. Apropos um die Ecke: Wolf hat wie jedes Jahr Anfang Februar einen neuen, den 17. Band seiner Ostfriesenkrimireihe am Start, „Ostfriesengier“ muss nicht die Bestsellerliste hochklettern, sondern steht wie immer gleich ganz oben. Schon vor Beginn muss der 69-Jährige Exemplare unterschreiben und Selfies machen, in der Pause wird die Schlange durch den kompletten Mittelgang reichen.

„Damit das bis Ende der Woche reicht“

Er habe, sagt Wolf, gerade in seiner Wahlheimat Norden 800 Bücher signiert und auf Norderney 1000, kein Problem, das mache er gern. Wie viele Exemplare zu den rund 15 Millionen Büchern dazukommen, die er bislang verkauft hat, weiß er noch nicht, aber der Verlag bestelle mittlerweile vorsichtshalber für die Erstauflage ein paar Tausend mehr, „damit das bis Ende der Woche reicht“. Der gebürtige Gelsenkirchener, wie immer mit roten Hosenträgern und an diesem Abend mit einem passend farbigen Kopftuch, kokettiert gern mit seinem Aufstieg, das fällt aber kaum auf, weil er sich über die Umstände und Auswüchse seiner Popularität selbst zu wundern vermag.

So erzählt er, dass ihm die örtlichen Buchhändler kistenweise Bücher zum Unterschreiben in seine Garage stellen, dass er bei den ZDF-Verfilmungen seiner Bücher mittlerweile die Schauspieler und deren Rollenvorbilder durcheinanderbekommt und dass er vielleicht durch den Einbau eines tatsächlich existierenden Maurers in seinen Krimis dem Handwerk wieder ein bisschen Schwung verliehen habe.

Ruhrpott in der Stimme: Klaus-Peter Wolf in der Apostelkirche. © Quelle: Uwe Janssen

Seine Fans nennt er tatsächlich Fans, sie hängen an seinen Lippen und kaufen auch seine Merchandising-Artikel, mit deren Erlös er in den vergangenen Jahren ein Hospiz mit 40 Plätzen und 17 Mitarbeitern im ostfriesischen Hage finanziert hat. Er bedankt sich dafür, er ist Profi und hat ein feines Gespür, wie er mit den Menschen umgehen muss. Aber seine Demut wirkt nicht gespielt, er weiß, was er seinen Fans schuldig ist. Noch ein Selfie? Klar, noch ein Selfie.

Fans tragen Hosenträger wie der Autor

Neben seinen Anekdoten liest er auch aus seinem neuen Buch, in dem Kommissarin Ann Kathrin Klaasen und ihr Team es zu Beginn mit einem Bombenanschlag auf das Auto eines BKA-Kollegen zu tun bekommen. Wolf, der die Hörfassungen seiner Krimis selbst einliest, trägt mit Verve vor, spielt mit, gestikulierend, Ruhrpott in der Stimme.

Ostfriesland verortet er in sorgsamem Namedropping von Orten wie Esens, Norden, Wiesmoor oder dem „Caro“, einem alten Einkaufszentrum in Aurich, das auch in der wolfschen Romanwelt direkt neben der Polizeiinspektion am real existierenden Fischteichweg steht. Verraten will er über den Fortgang der Geschichte nicht so viel, die sollen sich seine Fans selbst erlesen. Sie werden es tun. Einige tragen sogar rote Hosenträger. Nach zwei Stunden und langem Applaus packt er seinen alten abgewetzten Koffer, der den ganzen Abend neben seinem Tisch lag, und läuft zu seinem Hotel. Am nächsten Morgen geht der Zug.