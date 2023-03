﻿Gegen das Schweigen: Vera Bucks Krimi „Wolfskinder“

Autor Rolf Uliczka lebt in Ostfriesland, wo auch seine Krimis spielen. Am 24. März kommt er für eine Lesung nach Barsinghausen und bringt seinen neuesten Kriminalroman „Anglermord in Altfunnixsiel“ mit – in dem auch eine Doppelkopfrunde aus Barsinghausen eine wichtige Rolle spielt.