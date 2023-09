﻿„Neu gekauft wurde gar nichts“: Wie ein Nachhaltigkeitsdesigner für „Parsifal“ mit vielen Kniffen alte Kostüme aufarbeitet

Hannover. Die Staatsoper sucht nach neuen Wegen – nicht nur auf der Bühne, sondern auch hinter den Kulissen. Für die Produktion von Richard Wagners letzter Oper „Parsifal“, die am Sonntag, 24. September, in der Inszenierung von Thorleifur Örn Arnarsson Premiere hat, ist erstmals ein Nachhaltigkeitsdesigner an dem Haus zu Gast: Der Isländer Andri Hrafn Unnarson ist gemeinsam mit Karen Briem für die Gestaltung der Kostüme zuständig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der 33-Jährige ist Bekleidungsdesigner und Ingenieur für textile Wiederaufarbeitung. In Hannover entwickelt er zusammen mit Briem und den Gewerken der Staatsoper verschiedene Verfahren, um neue Kostüme aus vor Ort vorhandenen Ressourcen herzustellen. In der Konsequenz, mit der er dabei zu Werke geht, betritt er Neuland nicht nur in der deutschen Theaterlandschaft.

Zwei Kostümbildner für „Parsifal“

Textilkunst: Eine Anzugjacke aus den „Parsifal“-Kostümen. © Quelle: Andri Hrafn Unnarson

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Er sei dankbar, dass er die Gelegenheit bekommen habe, seine Ideen an einem „Weltklasse-Opernhaus“ umzusetzen. „Es ist nicht selbstverständlich, dass sich ein Haus darauf einlässt, gleich zwei Menschen zu engagieren, die sich um die Kostümgestaltung kümmern“, sagt er. Üblicherweise wird das von einer Person erledigt, die ihre Entwürfe an die Theaterwerkstätten gibt und später die Bühnenproben begleitet.

Kostüme für 60 Chorsänger mit Heißluftföhn umgearbeitet

Unnarson und Briem dagegen haben schon im Frühjahr sechs Wochen hier verbracht und sind jetzt bereits seit einem Monat vor Ort. Für „Parsifal“ müssen allein 60 Chorsänger als Gralsritter ausstaffiert werden. Grundlage dafür waren unterschiedliche Anzüge aus dem Theaterfundus. „Wir haben Textur und Farbe der Stoffe verändert, indem wir andere Materialien mit einem Heißluftföhn aufgeschmolzen haben.“

„Neu gekauft wurde gar nichts“

Hätte man die Kostüme wie sonst üblich neu hergestellt, hätte man drei bis vier Meter Stoff pro Kostüm gebraucht. „Wir haben vielleicht einen Meter verwendet – von Material, das wir im Haus vorgefunden haben. Neu gekauft wurde gar nichts.“ Eine Sparmaßnahme ist diese Arbeitsweise aber nicht: Das Geld wird nicht für neue Stoffe, sondern für Arbeitskraft verwendet. Denn Kompromisse in künstlerischer Hinsicht sollen dabei nicht gemacht werden.

„Das Ganze ist ein erster Schritt, um zu sehen, ob so etwas überhaupt möglich ist“, sagt Unnarson. Er selbst sei sehr glücklich mit dem Ergebnis. „ Auch wenn nicht alles geklappt hat, wissen wir beim nächsten Mal besser, wie es geht. Es gibt tolle Leute hier an der Staatsoper: Das war ein fantastischer Prozess.“

HAZ