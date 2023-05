﻿Paula Hartmann singt ihre Gutenachtgeschichten im ausverkauften Capitol

Kostenfrei bis 15:00 Uhr lesen

Dorfaktion

Die Grundschule in Lehrte-Immensen bekommt ein grünes Klassenzimmer. Und zwar in der 72-Stunden-Aktion. 25 junge Leute nehmen die Herausforderung an, die jetzt in der offiziellen Challenge der Niedersächischen Landjugend an sie gestellt wurde. Am Sonntagabend soll das Projekt fertig sein.