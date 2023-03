﻿Die Stimme ihrer Generation? Autorin Paulina Czienskowski liest im Pavillon

Die Autorin und Journalistin Paulina Czienskowski liest im Pavillon in Hannover aus ihrem Roman „Taubenleben“ und spricht mit ihrer Kollegin Ninia Binias über das Schreiben – und darüber, wie das Muttersein ihre Arbeit beeinflusst.

Hannover. Die Moderatorin Ninia Binias kündigt die Journalistin und Autorin Paulina Czienskowski als eine Person an, die „versucht das Alltägliche, das oft untergeht, hervorzuheben“. Das bestätigt sich in der darauf folgenden Lesung ihres Romans „Taubenleben“, denn das Publikum im Pavillon fühlt erkennbar mit – es wird gelacht, genickt, der Kopf geschüttelt. Czienskowski ist zu Gast in der Literaturreihe „Ninia stellt vor...“, einem Format mit queer-feministischer Literatur. Mit etwa 80 Besucherinnen und Besuchern war der kleine Saal gut besucht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Czienskowski – die Stimme einer Generation?

Autorin und Journalistin Czienskowski setzt Lois, die Protagonistin ihres Romans, einer Sinnkrise aus. Sie ist ständig gefangen zwischen der Angst, bedeutungslos zu sein, und ihrer Unfähigkeit zu handeln. All das beginnt, als sie im Alter von neun Jahren eine tote Taube auf der Straße liegen siegt, ignoriert von allen Vorbeigehenden – so möchte sie nicht enden. Um genau das zu verhindern, nimmt sie ihr Leben unter die Lupe. Bei dieser Selbstreflexion scheint sie selbst jedoch blind zu sein für ihre eigenen Erkenntnisse. „Ich sehe mich ganz genau, doch sehe mich überhaupt nicht“, heißt es im Roman.

Während die 1988 in Berlin geborene Czienskowski von zahlreichen Rezensenten als „Stimme ihrer Generation“ beschrieben wird, sagt sie im Gespräch mit Binias, dass sie sich nicht so sehe. Sie denke nicht in solchen Kategorien und habe „die emotionalsten Leserinnenbriefe von Frauen im Alter meiner Mutter“ erhalten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gastgeberin: Ninia „La Grande“ Binias kündigt Paulina Czienskowski an. © Quelle: Ilona Hottmann

Autorin und Mutter sein

Czienskowski und Binias reden außerdem über die Schwierigkeiten des Schreibens als Mutter. Passend dazu liest Czienskowski einen Auszug aus dem Hörspiel „Zur Welt“, ein Dialog zwischen einem Fötus und der Mutter während der Geburt. Die Autorin beginnt mit der Frage des Fötus: „Wer zur Hölle hat mich gefragt, ob ich leben will?“. So stellt die 34-Jährige auch in diesem Werk verschiedene Konflikte dar, unter anderem den einer werdenden Mutter „voller Angst und Zuversicht“.

Lesen Sie auch

Czienskowski sieht ihr Schreiben als eine Form der „Systemkritik“, wie sie sagt. Dabei versuche sie, die gesellschaftlich vorgeschriebenen Rollen zu durchbrechen. „Man wird einfach nicht mitgedacht“, sagt die Autorin und erzählt von Benachteiligungen als Mutter im Alltag und in der literarischen Welt. So endet der Abend damit, dass die Autorin erneut das Alltägliche hervorhebt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am 15. April ab 19 Uhr stellt Yasmine M’Barek in der Reihe ihr Buch „Radikale Kompromisse“ im Pavillon (Liter Meile 4) vor.