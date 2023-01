Ein Gemeinschaftsgefühl im Alkoholrausch: Leon Montero war Mitglied einer hannoverschen Studentenverbindung. Im Vortrag spricht er über diese Zeit – und den offenen Rassismus, der ihm dort entgegenschlug.

Hannover. „Krass“, sagt Leon Enrique Montero, als er in die Menge blickt. Er habe nicht damit gerechnet, dass über 500 Personen an diesem Abend in den Großen Saal des Kulturzentrums Pavillon strömen, um ihm zuzuhören.