﻿ „Eine Nacht voll Seligkeit“: Pe Werner im Schauspielhaus Hannover

Hannover. „Schöner hätte ich mir mein Debüt im Haus hier nicht vorstellen können“, sagt Pe Werner am Ende des Konzertes, als sie sich zum zweiten oder dritten Mal zusammen mit ihrem Pianisten Peter Grabinger verbeugt und die Standing Ovations beginnen.

Gute zwei Stunden haben die beiden auf der Bühne des Schauspielhaus gespielt, Witze gemacht, vom Schlager erzählt. Die 63-jährige Werner hat ein Programm namens „Eine Nacht voll Seligkeit“ zusammengestellt mit Musik von den Zwanzigern bis in die Neuzeit. Im Programm ist einiges Erwartbares: „Bei mir bist du schön“, „Ich will keine Schokolade“, „Davon geht die Welt nicht unter.“ Drei Songs von sich selbst spielt Werner auch: „Weibsbilder“, „Segler aus Papier“ und ihr vermutlich bekanntestes Lied, „Kribbeln im Bauch.“

Auftritt der Hannover Harmonists

Ein wenig Ungewöhnliches hat es auch ins Programm geschafft: „Alles nur geklaut“ von den Prinzen, beispielsweise, oder „Ich find dich scheiße“ von Tic Tac Toe in einer Textvariante, die sich, da es in der Erzählung auf der Bühne gerade ums Dritte Reich geht, auf Hermann Göring bezieht. Zwischendrin bittet Werner auch die A-cappella-Truppe Hannover Harmonists auf die Bühne, die, normalerweise zu fünft, krankheitsbedingt an diesem Abend nur zu viert, „Veronika der Lenz ist da“ singen und bei „Segler aus Papier“ mitmachen.

Mit Lust am Bühnenblödsinn: Pe Werner und ihr Pianist Peter Grabinger im Schauspielhaus. © Quelle: Tobias Woelki

Ein Abend also, der im Grunde – bis auf vielleicht die etwas bizarre Darbietung des britischen Witzliedes „Hitler has only got one ball“ zur Melodie des „Colonel Bogey March“ – wenig Überraschungen bereit hält. Aber auch kein Standardprogramm, das einfach nur die bekanntesten Schlager von Vorgestern, gestern und heute abfährt. Bei Werner und ihrem langjährigen Bühnenpartner Grabinger ist die Lust am Bühnenblödsinn sehr groß. Mal wirft Werner sich trotzig und verführerisch auf Grabingers Flügel, der sich davon etwas irritiert gibt, mal überdreht sie Lieder. Zu „Ich will keine Schokolade“ wird auch gebrüllt, zu „Egon“ stolpert sie betrunken über die Bühne und begießt Grabinger mit der Flüssigkeit in ihrem Sektglas, zu „Hab’n Sie nicht ’nen Mann für mich?“ muss das Publikum mitsingen, und zwar laut, „damit das morgen in der Zeitung steht, Hundetütchen können Sie vergessen.“

Es ist also alles in Ordnung in der „Nacht voll Seligkeit“: Werner ist stimmlich und darstellerisch dabei, das Duo Grabinger-Werner funktioniert, wie es seit vielen Jahren funktioniert, das Publikum lacht und singt und klatscht im Theater, und auf der Bühne liegen rote Rosen, weil’s ja auch ganz hübsch ist.