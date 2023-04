﻿Stürmischer Applaus und ein zaghaftes Buh: Peeping Tom polarisiert in der Staatsoper

Kostenfrei bis 14:40 Uhr lesen

Steinhuder Meer

Polizei Neustadt meldet Aufbruch von Auto am Nordufer

Eine eingeschlagene Scheibe und gestohlene Papiere – so fand ein 53-jähriger Mardorfer sein Auto am Sonntagabend auf dem Parkplatz Holunderweg in Mardorf vor. Die Polizei sucht Zeugen und warnt.